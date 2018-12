13 éves fiúk alatt szakadt be a jég Biatorbágyon

Állampolgárok találtak rá december 19-én 16 óra körüli időben Biatorbágyon egy 13 éves fiúra, aki teljesen átázott ruházatban tartózkodott az utcán. A fiú elmondta, hogy előzőleg a biatorbágyi halastavak egyikén beszakadt alatta és barátja alatt a jég, nem tudja, hogy barátja hol lehet. A fiút a helyi körzeti megbízotti irodába vitték, ahol a szolgálatban lévő körzeti megbízott meleg pokróccal takarta be az átfázott gyermeket és a bemelegített szolgálati autóba ültette. Miközben a fiút a baleset pontos helyszínéről kérdezte, a körzeti megbízott azonnal a halastavak felé vette az irányt szolgálati gépkocsijával és polgárőrök bevonásával megkezdte a másik bajba került gyermek felkutatását. Pár percen belül a tavak közelébe érve, egy erdős útszakasz mellett megtalálták a másik 13 éves fiút is, akinek alsóruházata ázott át a jeges vízben - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a-n.A gyermekek sérülést nem szenvedtek az eset során, elmondták, hogy otthonukból szánkózni indultak, ezután mentek rá az egyik tó jegére, ami beszakadt alattuk. Az egyetlen mobiltelefon, ami náluk volt, le volt merülve, azon nem tudtak segítséget hívni. A baleset, majd a jeges vízből való menekülés során eltávolodtak egymástól és gyalogosan indultak el segítséget kérni. A gyerekeket a körzeti megbízott otthonukba vitte és szüleiknek átadta, egyúttal felhívta figyelmüket a jégen tartózkodás szabályaira, veszélyeire is.A hidegebb időjárás beköszöntével a tavak vize fagyni kezdett, azonban a jég még nem összefüggő és nem elég vastag, ezért azon tartózkodni nem biztonságos.A hatályos jogi szabályozás értelmében szabad vizek jegén tartózkodni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog és elérte a biztonságos vastagságot is. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert. A jégen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.A jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki, figyelmeztethet, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet.