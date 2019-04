Ágh Péter: a választás tétje, hogy sikerül-e megváltoztatni a bevándorláspárti brüsszeli politikát

Az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megváltoztatni a jelenlegi bevándorláspárti brüsszeli politikát és megvédeni az európai embereket - hangoztatta vasárnap Sárváron Ágh Péter (Fidesz) a térség országgyűlési képviselője.



A politikus elmondta, hogy a Fidesz országszerte, így Vas megyében is folytatja az aláírásgyűjtést Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos akcióprogramjának támogatásáért, amelynek célja a bevándorlás megállítása.



Ágh Péter a sárvári piactéren tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: Magyarországnak olyan európai parlamenti képviselőkre van szüksége, akik a magyar embereket képviselik Brüsszelben és nem Brüsszelt Magyarországon.



Hozzátette: a Fidesz a nemzetek Európáját képviseli, kiemelten fontosnak tartják a keresztény értékek védelmét, a magyar emberek biztonságát és a nemzeti függetlenség megőrzését.



Ágh Péter hangsúlyozta: látható, hogy a felelőtlen brüsszeli bürokraták politikája az illegális bevándorlás ösztönzésével milyen veszélyes helyzetet teremtett.



Szavai szerint Vas megyében és az ország más részén élő magyar emberek is azt szeretnék, ha továbbra is biztonságban tudnának élni, ha Magyarország továbbra is magyar ország maradna.



Hozzátette: szombaton Kőszegen és Celldömölkön vasárnap pedig Sárváron kérték az emberek támogatását. Úgy fogalmazott, hogy az aláírásgyűjtést nagy érdeklődés kíséri.