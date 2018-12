Bakondi: a kormány mindent megtesz az emberek biztonsága érdekében

A magyar kormány továbbra is mindent megtesz az emberek biztonsága érdekében és tovább védi a határokat - mondta a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Bakondi György közölte: több mint 300-an meghaltak és több mint 1500-an megsebesültek 2012 óta a muszlim illegális bevándorlók által elkövetett terrorcselekményekben. Annak ellenére, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek Európában a már bejutottak felügyeletére, kedden Strasbourgban újabb súlyos terrorcselekmény történt - tette hozzá.Hangsúlyozta: a kormány folytatja eddigi politikáját és mindent megtesz az emberek biztonsága érdekében.Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta: az ünnepek közeledtével, a biztonság garantálása érdekében a rendőrség együttműködik a polgárőrséggel, a közterület-felügyelettel és az önkormányzatokkal, fokozott a rendőri jelenlét a nagy forgalmú helyszíneken, az aluljárókban, piacokon, bevásárlóközpontokban.A nyilvános közterületeken a rendészeti és bűnügyi állománnyal megerősített járőrszolgálat, az üzletközpontokban és vásárokon mozgóőri szolgálat működik. A nagyobb rendezvényeken, vásárokon a járművek behajtását betonelemekkel, nagyobb faládákkal akadályozzák. A katonai rendészek együttműködnek a rendőrséggel négy fővárosi adventi vásár biztosításában - közölte.Hozzátette: az országban jelenleg 160 karácsonyi vásár van. Kontrát Károly kiemelte: a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, Budapest pedig az egyik legbiztonságosabb fővárosa. Közölte, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok biztonsága az ünnepi időszakban is biztosított legyen.Bakondi György a migrációról szólva elmondta: a három fő útvonal Spanyolországon, Olaszországon és Görögországon át vezet. December 1-jéig a spanyol útvonalon mintegy 59 ezren érkeztek, ez a múlt év azonos időszakához viszonyítva 127 százalékos növekedés. Az olasz, tengeri útvonalon csaknem 23 ezren érkeztek 2018-ban, ami 80 százalékos csökkenést jelent a tavalyi adatokhoz képest, és azt mutatja, igenis meg lehet állítani a tengeri útvonalon is az illegális bevándorlást - jelentette ki. A görög útvonalon közel 30 ezren érkeztek, a múlt évinél 8 százalékkal többen.Kitért arra is, hogy a magyar-horvát határszakaszon november 30-ig 139-en tettek kísérletet tiltott határátlépésre, a szerb szakaszon 22 tiltott határátlépés történt és 5400 belépési kísérlet, ezek közül 1600-at megakadályoztak, 3800 esetben pedig a belépőket visszakísérték a határhoz.A belbiztonsági tanácsadó közölte: annak ellenére, hogy már Bosznián, Horvátországon és Szlovénián át vezet a fő migrációs útvonal, a számok azt mutatják, hogy továbbra is komoly nyomás alatt van a magyar-szerb határ. Románia felől 163, Ukrajna felől 58 tiltott határátlépés történt az idén.Úgy fogalmazott: az EU törekvése az, hogy legalizálja a tömeges és jogellenes bevándorlást, lebontsa a beáramlást akadályozó nemzeti szabályokat, politikai nyomás alá helyezze a migrációbarát bevándorláspolitikát ellenző országokat és központosítsa a nemzeti hatáskörbe tartozó ügyeket.Szólt arról is, hogy előrehaladott állapotba került a közös európai menekültügyi rendszer kidolgozása, amely megteremtené a legális, tömeges bevándorlás feltételeit és elvonná a nemzetállamok hatáskörét.Bakondi György a migránsoknak adott bankkártyákkal kapcsolatban kifogásolta a kártyák névtelenségét és azt, hogy nem világos a finanszírozási háttér.Az Európai Parlament (EP) keddi, humanitárius vízummal kapcsolatos döntéséről azt mondta, az EP a saját szabályát sem tartja be. Hozzátette, az ENSZ migrációs paktumában az unióéhoz "kísértetiesen hasonló" törekvéseket fogalmaztak meg, és mindkettőben tetten érhető a Soros György által finanszírozott szervezetek "aktív tevékenysége".Jelezte azt is: a tiltakozások miatt nem fog megvalósulni az európai egységes határőrség és parti őrség.