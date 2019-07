Busz és autó ütközött az M1-esen, egy ember meghalt

A makói lány produkciója láttán Simon Cowell szája is tátva maradt, Loretta lábai előtt hevert Amerika

Nem jutott be az America's Got Talent végső döntőjébe a makói születésű Antal Loretta és párja, az olasz Daniel Togni, artistaprodukciójuk azonban nem csak a nézők millióit, de a műsor alapítóját, Simon Cowellt is lenyűgözte.