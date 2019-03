Fidesz: a szocialisták most szavazták meg a Soros-terv újabb pontját

A Fidesz szerint a szocialisták most szavazták meg a Soros-terv újabb pontját.



A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében az MSZP frakcióvezető-helyettesének sajtótájékoztatójára reagált. Harangozó Tamás szerint többről kellett volna szólnia Manfred Weber európai néppárti frakcióvezető budapesti látogatásának, mivel Magyarországon súlyosabb problémák is vannak, mint a lejárató plakátkampány. A szocialista politikus arról is beszélt: a Néppárt szerint nem a Soros-, hanem a Putyin-terv ellen kell megvédeni Európát.



A Fidesz a közleményében úgy fogalmazott: "Elhisszük, hogy a szocialistáknak nagyon kényelmetlen, ha Brüsszel és Soros bevándorláspárti terveiről van szó. A szocialista Szanyi Tibor Gyurcsányékkal és a többi bevándorláspártival együtt ugyanis pár órája szavazta meg az Európai Parlamentben a Soros-terv újabb pontját, hogy megháromszorozzák a migránsok betelepítését szolgáló pénzügyi alapot.