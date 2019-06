Gulyás: az önkormányzati szféra él és virágzik Magyarországon

Az önkormányzati szféra "él, virágzik és létezik" Magyarországon, és képes jól megszervezni önmagát - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlésén csütörtökön Nyíregyházán. Gulyás Gergely a tanácskozás szünetében tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, ezért is fontos, hogy az októberi önkormányzati választásokon olyan városvezetőket válasszanak a helyi polgárok, akik megfelelnek az igényeiknek, ügyeiket pedig olyan eredményesen képviselik, mint ahogy jelenleg például Nyíregyházán vagy Kaposváron látható.A miniszter megerősítette, a kormány partnerként tekint az önkormányzatokra, kiemelt fontosságúként kezeli az MJVSZ szervezetét, a megyei jogú városok polgármesterei pedig kulcsfontosságú partnerei maradnak a kabinetnek a következő években is.Gulyás Gergely Szita Károllyal (Fidesz-KDNP), az MJVSZ elnökével, Kaposvár polgármesterével és Kovács Ferenccel, Nyíregyháza Fidesz-KDNP-s polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta azt is: minden ötödik magyar állampolgár megyei jogú városban él, ezért a kormány számára segítséget jelent minden olyan érdekegyeztető fórum, ahol a polgármesterek saját elképzeléseiket és véleményeiket ütköztetik, vagy össze tudják hangolni kritikáikat, amivel a kormány dolga is egyszerűbbé válik.Az elmúlt évek fejlesztéspolitikájának a megyei jogú városok voltak a legnagyobb nyertesei, közülük is kiemelkedik a nyírségi megyeszékhely, amely imponáló városfejlesztést vitt véghez, ez jó példa a többi város és az ország számára - mondta a miniszter.Gulyás Gergely a folyamatban lévő Modern városok programmal kapcsolatban kiemelte, a közgyűlésen egyetértés alakult ki a polgármesterekkel arról, hogy 2020-ban teljesülni fognak a meglévő szerződéses kötelezettségek, jövőre pedig a fejlesztések szempontjából fontos új európai uniós költségvetés is megismerhető lesz.Ez vélhetően az utolsó olyan hétéves időszak lesz 2021 és 2028 között, amikor az ország a kohéziós támogatásokból még jelentős mértékben profitálhat - hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve, ha Magyarország fejlődése hasonló marad, akkor a fejlettségi szint miatt 2028-ban már más lesz a helyzet.Gulyás Gergely köszönetét fejezte ki a megyei jogú városok vezetőinek azért, hogy támaszkodnak a kormányra és jelzik azt is, ha munkájuk során valahol javításra vagy változtatásra szorul a kormányzati tevékenység.Szita Károly a sajtótájékoztatón közölte, a 23 megyei jogú város a Modern városok program és az európai uniós támogatások révén több mint ezermilliárd forint értékű fejlesztéssel rendelkezik."Ezzel a fejlesztéssel úgy szeretnénk élni", hogy mindenki jobban élhessen az adott városban - mondta az MJVSZ elnöke. A miniszter szavait megerősítve a kaposvári polgármester úgy fogalmazott, a kormány olyan mértékben partnernek tekinti a megyei jogú városokat és az önkormányzatokat, amire 2010 előtt nem volt példa.Kovács Ferenc az elmúlt kilenc év nyíregyházi fejlesztéseire utalva megtiszteltetésnek nevezte, hogy tizenhat év után két napra ismét a szabolcsi megyeszékhely láthatja vendégül a szövetség közgyűlését.