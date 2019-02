Gyurcsány Ferenc évértékelő - reakciók

Kocsis Máté: Gyurcsány Ferenc egy címzetes hazudozó Gyurcsány Ferenc egy címzetes hazudozó - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője a DK elnökének évértékelő beszédére reagálva szombaton az MTI-nek. Gyurcsányék és a liberálisok egyszer már tönkretették és eladósították az országot, elvették az emberek pénzét - sorolta a kormánypárti politikus, hozzátéve: jól látható, hogy ma is Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére. Értékelése szerint a baloldali politikust most is csak a pénz és a hatalom érdekli, és ennek eléréséhez sem az erőszaktól, sem egy szélsőséges, antiszemita párttal való összefogástól nem riad vissza. Kocsis Máté a bevándorláspárti politika legnyíltabb hazai képviselőjeként jellemezte a Gyurcsány-pártot. Fidesz: az emberek nem kérnek Gyurcsány erőszakos politikájából A magyar emberek nem kérnek sem a bevándorlásból, sem Gyurcsány Ferenc erőszakos politikájából - közölte a Fidesz a DK elnökének szombati évértékelőjére reagálva. Gyurcsány Ferenc beszédében hazafias kötelességnek nevezte a lázadást, és kijelentette, hogy a jövőt rombolja, aki nem megy szembe Orbán Viktorral. A Fidesz közleménye szerint a volt kormányfő utcai erőszakra buzdít. Gyurcsány Ferenc egyszer már tönkretette az országot, de újra megtenné, ha volna rá lehetősége - írták. A DK elnöke bevándorlók tömegeit is Magyarországra telepítené Soros György megrendelésére - fűzték hozzá.