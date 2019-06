Hidvéghi: a Fidesz döntése lesz néppárti tagságának sorsa

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, az Európai Néppárt "se hús, se hal, balfelé mozduló politikája" gyengülést hozott, ezért a pártcsalád irányultságát "jobboldalra kellene vinni". Hidvéghi Balázs arról számolt be, hogy a néppártban őszinte elismerés övezi a Fidesz-KDNP választási eredményét, sokan pedig reményüket fejezték ki, hogy a magyar kormánypártok maradnak az Európai Néppártban. A politikus ezzel összefüggésben megerősítette, a néppárti tagság nem önmagáért való céljuk, valódi szándékuk ugyanis, hogy a "magyaroktól kapott felhatalmazást" tettekre váltsák. Úgy fogalmazott: a magyarok arra szavaztak óriási többséggel, hogy álljunk ki a bevándorlás ellen, a nemzetek Európája koncepciót képviseljük, ragaszkodjunk a magyar nemzeti szuverenitáshoz és "szembemenjünk azzal a rossz brüsszeli politikával, amely az elmúlt években meggyengítette Európát".



Kiemelte, ezt a feladatot olyan körben kívánják elvégezni, amelyben a legtöbb esélyük nyílik a megvalósításra. "Amennyiben ez az Európai Néppárton belül végezhető el a legjobban, akkor ott, ha máshol, akkor pedig ott" - tette hozzá. Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy az Európai Néppárt frakcióvezetőjének kijelölése nem igazi választás volt, hanem azon a szokáson alapuló automatizmus, amely szerint a legnagyobb nemzeti csoport megkapja ezt a pozíciót, ha kéri. Azt mondta, nem származott volna előny abból, ha ezzel szembemennek, noha fenntartják véleményüket, hogy az újra frakcióvezetőnek választott Manfred Weber nem alkalmas jelölt az Európai Bizottság élére. "Egyéb hiányosságai mellett ennek az is oka, hogy megsértette a magyarokat" - fogalmazott a kormánypárti politikus.



Megjegyezte, Manfred Weber "nagyon szeretne valamilyen pozíciót magának megszerezni", ezért sokszor egymásnak ellentmondó dolgokat állít. Példaként említette, hogy miközben Manfred Weber legutóbb a határvédelem fontosságáról és a migráció elutasításáról beszélt, arról is szót ejtett, hogy a liberálisokkal és baloldaliakkal kell együttműködni, holott ők nyíltan bevándorláspártiak. Hidvéghi Balázs közölte, a Fidesz-KDNP megválasztott képviselői azt a célt tűzték ki, hogy vezető pozíciókat szerezzenek az EP szakbizottságaiban. A magyar kormánypártok tizenhárom képviselője a harmadik legnagyobb nemzeti csoportot alkotja az Európai Néppártban: "kifejezetten nagyok vagyunk, ez nekünk mindenképpen egy politikai erőt ad odakint és meglehetősen tiszteletet parancsol" - mondta.



A Fidesz új EP-képviselője kijelentette, Magyarország helyzete nem gyengül, ha a Fidesz nem lesz az Európai Néppárt tagja. Az országot érintő kérdésekben ugyanis olyan politikai viták döntenek, amelyekben a közös érdekek, értékek döntenek. Példaként említette, hogy a visegrádi országok együttműködése annak ellenére erősödik, hogy a négy tagállam kormánya négy különböző pártcsaládhoz tartozik.