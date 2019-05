Horror a húsüzemben: leírhatatlan mocsokban állítottak elő húskészítményeket Baranyában - Fotók, videó

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei még áprilisban ellenőriztek egy Baranya megyei élelmiszer-előállító létesítményt. A szakemberek olyan súlyos higiéniai hiányosságokat állapítottak meg, amelyek miatt azonnali hatállyal felfüggesztették az üzem működését. Ezen túlmenően, a feltárt nyomon követési hiányosságokra, illetve lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejükre való tekintettel 28,5 tonna terméket vontak ki a forgalomból.Az ellenőrök az üzem egész területén a padozat, a fal, a mennyezet, valamint az eszközök, berendezések erős szennyezettségét tapasztalták, melyet az is tetézett, hogy a darabolásra használt helyiségben nem működtek az eszközfertőtlenítők. Különösen szennyezettek voltak a vágóhíd szennyes-övezeti dolgozói részére kialakított folyosók és helyiségek, ahol még mumifikálódott békatetemeket is találtak a hatóság képviselői.A Nébih az üzem telephelyén, továbbá egy másik, kapacitás hiányában használt, ugyanakkor nem engedélyezett telephelyen – ahol az előállított termékek füstölése, valamint tárolás is történt – mindösszesen megközelítőleg 28,5 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető, lejárt fogyaszthatósági idejű, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű terméket talált.A szakemberek a részletezett okok miatt valamennyi terméket azonnali hatállyal kivonták a forgalomból, az élelmiszer- és takarmányláncból. Egyúttal az állati eredetű termékek esetében azok megsemmisítését is elrendelték.A Nébih a súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságokra való tekintettel azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését. Az egység az élelmiszer-higiéniai és nyomon követési hiányosságok maradéktalan kijavítása után, a hatóság újabb, kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenységét.Az eljárás folyamatban van, az ügyben milliós nagyságrendű bírság várható. A vállalkozás adatai elérhetőek a jogsértések listáján.