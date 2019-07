Közleményben figyelmeztet a Nemzeti közművek

Magyarországon az utóbbi években kevésbé jellemző az energialopás, de még most is jelentős számban fordulnak elő olyan esetek, amikor szabálytalan beavatkozást történik a hálózaton, az illegális beavatkozás nemcsak anyagi veszteséget okoz a szolgáltatóknak, hanem életeket is veszélyeztet - hívta fel a figyelmet az NKM Nemzeti Közművek Zrt. kedden az MTI-nek küldött közleményben.Az NKM közölte, szakemberei évente mintegy 400 ezer esetben végeznek helyszíni ellenőrzést ellátási területükön, az áram- és gázfogyasztáshoz kapcsolódó szabálytalanságok számos példájával találkoznak.Az ellenőrzés helyszíneit egyrészt a számlázási rendszerből kockázatértékelés alapján kiszűrt gyanús esetek, másrészt a bejelentések alapján jelölik ki. Ezen kívül szoros együttműködés van a rendőrséggel, és egyre gyakoribb, hogy az egyik eset elvezet a másikhoz - írják a közleményben.Az NKM munkatársai gyakran szembesülnek azzal, hogy a fogyasztó az ellenőrzést próbálja ellehetetleníteni, például nincs otthon. Az ellenőrzést nem lehet elkerülni, ilyen esetben az NKM munkatársai egy következő alkalommal térnek vissza, lehetőség szerint időpontot is egyeztetnek - közölte a szolgáltató.Az NKM arra kéri ügyfeleit, ha tudomást szereznek a villamoshálózaton vagy a villamos-berendezésekben okozott szándékos rongálásról, szerződésszegő magatartásról, tegyenek bejelentést atelefonszámon, vagy online aelérhetőségen.