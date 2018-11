Már több mint félmillióan töltötték ki a kormány családi konzultációját

Mát több mint félmillióan vettek részt a kormány családi konzultációjában - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.



Az államtitkár elmondta, még 3 hét van hátra a feladási határidőig, de már 543 ezren kitöltötték a családi konzultációs kérdőívet, 7 százalékuk az interneten.



Ebből is látszik, hogy ebben a konzultációban is nagyon sokan vesznek majd részt" - mondta, hozzátéve, hogy a magas részvételi hajlandóság azt mutatja, hogy a családok ügye felette van a napi belpolitikai vitáknak.