Meteorológus: helyenként több eső esett le egy nap alatt, mint a havi csapadékmennyiség

Helyenként több eső esett szerdán, mint a májusi havi átlag - közölte Gaál Áron, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az M1 aktuális csatornán csütörtök délután.Elmondta: a májusi átlagos csapadékmennyiség 62 milliméter. Békéscsabán mindössze egy óra leforgása alatt esett több mint 50 milliméternyi eső, a fővárosban, Pestszentimrén pedig 80 milliméternyi esett egy nap alatt.A legnagyobb csapadékmennyiséget a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsányban mérték, ott 141,2 milliméternyi eső esett le szerdán.Gaál Áron kitért arra is, hogy Debrecenben tornádó volt, amely rövid időre talajt is ért.A meteorológus elmondta, a következő napokban is többfelé folytatódik az esős időjárás. Felhőszakadás során helyenként továbbra is lehullhat jelentős mennyiségű csapadék, de területi átlagban már nem várható annyi eső.