Orbán: minden európai ország elsőszámú kérdése az EP-választáson a migráció ügye

Minden európai ország elsőszámú kérdése az EP-választáson a migráció ügye, és a jövő egyik legnagyobb kérdése, hogy a bevándorlás ügyében sikerül-e közelíteni a széttartó véleményeket, helyreáll-e az európai egység, de eddig egy erre irányuló kísérlet sem járt sikerrel - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Kolozsváron.



A kormányfő a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tartott előadásában kiemelte: két ágra szakadt az európai politikai gondolkodás a bevándorlással kapcsolatban. Míg a Nyugat azon gondolkodik, "hogyan éljünk együtt", mi, közép-európaiak azon: mit kell tenni, hogy ne következzen be, hogy együtt kelljen élnünk a migránsokkal - közölte.



Orbán Viktor szerint a nyugatiak el akarják tüntetni a különbségeket, azt akarják, hogy "mi is engedjük be nagy számban a bevándorlókat", és akkor helyreáll az európai egység. Szerintünk azonban "az európai egységért ezt az árat nem szabad megfizetni" - jelentette ki.



Kifejtette: a bevándorlás mély változásokat előidéző folyamat, a bevándorlók nem az EU-hoz kapcsolódó területekről, hanem a kereszténytől különböző civilizációból érkeznek, így szükségszerűen kevert népességű lakosság jön létre. E helyzet feloldása a liberális doktrínák szerint az, ha mindenki kilép minden hagyományból, és az európai baloldal ezt kívánatos fejleménynek tartja, "posztnemzeti és posztkeresztény korszakot vizionál", ezért nem is akarja megállítani a bevándorlást - vélekedett.



Úgy látja, míg a közép-európaiak azt akarják, hogy minden migrációról szóló közös európai dokumentumban szerepeljen, hogy a migrációt meg kell állítani, más országok inkább menedzselni akarják a bevándorlást. Hozzáfűzte: a közép-európaiak azonban ellenállnak ennek, nem akarnak kevert népességet, mert nincsenek rá jó példák.



A miniszterelnök kitért rá: biztonságos, keresztény és fejlődő magyar életet kínálunk a magyar fiataloknak. "Nagy idők és nagy lehetőségek kapujában állunk" - fogalmazott.



Közölte: a következő 10 évben a magyarok, különösen az anyaország megmarad a keresztény kultúrkörben, ezért biztonságos életet kínál azoknak a fiataloknak, akik megmaradnak a magyarságukban, továbbá teljes foglalkoztatottságot és gazdasági növekedést is kínál.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyarok fenn akarnak maradni és folytatni akarják több mint ezeréves történelmüket azon a helyen, ahol az eddigi történelmük kialakult, dacára annak, hogy szuverenitásuk folyamatos kihívás alatt áll. Innen kell nézni, hogy milyen Európa-politika jó a magyaroknak - tette hozzá.



Azt mondta: a magyarok demográfiai politikát is csinálnak, bár az EU-ban ezt szalonképtelennek nyilvánították. De a magyarok nyíltan bevallják, hogy ilyen politikát folytatnak, mert "nem akarnak elfogyni", ezért a családokat akarják megerősíteni, megvédeni - közölte.



A kormányfő arról is beszélt, hogy a magyarok bevándorlásellenes politikát csinálnak. A bajbajutottakhoz kell a segítséget elvinni, nem a bajt idehozni. A magyar gazdaság mai állapotát meghaladó mértékben, lehetőségeinken és erőnkön felül viszünk segítséget a bajbajutott embereknek - mondta.



Közölte: a magyarok világnemzetet építenek, mert a világ minden sarkában találunk magyarokat, és fontos, hogy a szétszóratott nemzetrészeinket össze tudjuk kapcsolni egy világnemzetté, erőforrásainkat gyarapítsuk és ésszerűen tudjuk szétosztani a világ magyarsága között. Ennek része Budapest erősítése, mert a főváros a világnak is megmutatja, mit nevezünk magyarságnak - vélte.



Megjegyezte: ellensúlyozni kell az asszimilációs nyomást, elég erősnek kell lennünk ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a magyarnak születetteket a vegyes területeken is.



Orbán Viktor szerint továbbá szuverenitásalapú politikát is folytatnak magyarok: ez magában foglalja a NATO-tagságunkat, és jó, hogy benn vagyunk az EU-ban, mert nemzeti céljainkat így könnyebben tudjuk szolgálni. Az államfinanszírozás szempontjából pedig nem mindegy, kinek vagyunk eladósodva, fontos, hogy magyar kézben legyen az államadósság, inkább a saját polgárainak legyen eladósodva az állam - mondta.



A miniszterelnök kiemelte: az EU nem cél, hanem eszköz a magyarok számára.



Felvetette azt is: politikai követelmény, hogy pontosan tudjunk válaszolni arra a kérdésre, kik vagyunk és "miért követelünk maguknak a helyet a Nap alatt".



Úgy vélte, egyrészt "egyedi fajta vagyunk", van egy senki máséval össze nem keverhető, sajátos kulturális gyökérzetünk, történelmünk, nyelvünk. Másrészt azért van jogunk a létezésre, mert olyan teljesítményt nyújtunk a világ számára, amely nélkülünk nem született volna meg, és nem lenne a jövőben sem - mondta.



Orbán Viktor közölte: máig érvényes "a magyarok karakterének örök motívuma", hogy ösztönösen el akarják kerülni a szolganép sorsot, senkinek az alávetettjei nem akarnak lenni, és minden alá- fölérendeltségnek világos és méltányos indoka kell, hogy legyen.



Megjegyezte: geostratégiai alapozottságú külpolitikát kell folytatnunk, úgy kell alakítani a kapcsolatainkat minden irányba, hogy az nekünk jó legyen.