Példa nélküli fejlesztés előtt áll a honvédség - galéria

A honvédség történetében még nem volt arra példa, hogy olyan nagymértékű fejlesztésre, átalakításra kerüljön sor, mint a mostani - mondta a honvédelmi miniszter Szolnokon. Benkő Tibor a szolnoki helikopterbázison csütörtökön tartott miniszteri állománygyűlésen a fejlesztést többek között azzal indokolta, hogy a biztonsági környezet gyorsan változik a térségben, új kihívásokat jelentenek a terrortámadások, a kibertérben folyó műveletek vagy hibrid hadviselési modell megjelenése.A parancsnoki gyűlést abból az alkalomból hívták össze, hogy az Országgyűlés szerdán két olyan fontos, a honvédelem ügyét szolgáló törvény szavazott meg, amely jogi teret enged annak, hogy a haderő egy ütőképes, modern hadsereggé alakuljon - emlékeztetett a honvédelmi miniszter.Benkő Tibor elmondta: a kormányzati akarat szerint egy olyan honvédséget kell felépíteni, amely bármikor, bármilyen körülmények között képes és kész az ország megvédésére. Ennek a programnak egyik, a katonákra vonatkozó sarkalatos eleme az életpályamodell léte, hogy e férfias hivatást választani kívánó fiatalember lássa, mit kell tennie az eredményes és elismert honvédségi szolgálatért.Az anyagiakat szóba hozva jelezte: 2015-től egy 50 százalékos, több lépcsős illetményfejlesztésre kaptak lehetőséget. Ez 2019 januárjában teljesedik be. Napirenden van a lakhatás-támogatás átalakítása valamint az egészségkárosodás miatt a honvédséget kényszerből elhagyókról való gondoskodás kidolgozása is.A honvédelmi tárca vezetője szólt honvédelmi nevelés fontosságáról, mondván, "nem igaz az, hogy a fiatalokat nem lehet megszólítani". Az idei év nyarán például mintegy másfél ezren jelentkeztek honvédelmi táborba, hogy a szünidő egy részét katonai környezetben töltsék. "Nem húzzuk le a rolót 1500-nál", 2019-ben még több érdeklődőt várnak majd a táborokba - tette hozzá.Benkő Tibor a haderőnemi fejlesztéseket úgy jellemezte, hogy teljes átalakulás folyik a szervezeti kötelékben, valamint a technikai és anyagi készletben egyaránt. A már megkezdett munkához a kormány az idei központi költségvetésben 427 milliárd forint támogatást tervezett, ennél azonban jóval többet, végül is 565 milliárd forintot kapott a honvédség - jegyezte meg.A honvédelmi miniszter a szerdai parlamenti döntések közül felelevenítette, hogy 2019-től a Magyar Honvédség vezetője annak parancsnoka lesz, a miniszter csak irányítja a szervezetet. Ezzel a Magyar Honvédség katonai vezetése kiválik a szakminisztériumból, és felső szintű vezető szervként létrejön a Magyar Honvédség Parancsnoksága.Benkő Tibor kitért arra a törvényi változásra is, miszerint 2019-től a Magyar Honvédségnél dolgozó polgári alkalmazottak már nem közalkalmazottak, hanem honvédelmi alkalmazottak lesznek, és ösztönzőbb bértábla várja őket.A honvédelmi tárcavezető végül részletesen felsorolta mindazokat a technikai és infrastrukturális fejlesztéseket, amelyet a honvédség szinte minden területét érintik vagy érinteni fogják. A sajtónyilvános beszéd után Benkő Tibor zárt körben is szólt a parancsnokokhoz.A miniszteri állománygyűlés helikopter bázison katonai technikai és képességi bemutatóval zárult.