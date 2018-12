Szijjártó: először akkreditál Magyarország nagykövetet Libériába

Először akkreditál Magyarország nagykövetet Libériába: a ghánai magyar nagykövet nemrég adta át megbízólevelét George Weah libériai elnöknek - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Gbehzohngar Milton Findley libériai külügyminiszterrel. Szijjártó Péter az egyeztetés után hangsúlyozta, a történelemben eddig soha nem került sor magyar-libériai külügyminiszteri találkozóra.Közölte: átadta partnerének az arra vonatkozó hivatalos kérelmet, hogy Magyarország Libériában konzuli képviseletet létesíthessen, amelyet tiszteletbeli konzul vezetne.A két politikus szándéknyilatkozatot írt alá a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a libériai külügyminisztérium közötti rendszeres konzultációs mechanizmus létrehozásáról.Magyarország jó néhány éve hirdette meg a déli nyitás stratégiáját, amelynek középpontjában az egyre dinamikusabban fejlődő afrikai kontinens áll - idézte fel Szijjártó Péter, hozzátéve: a kérdés az Európai Uniót (EU) is foglalkoztatja.Kijelentette, hogy Európa biztonsága ma Afrikában kezdődik, ezért fontos, hogy az európai országok olyan programokat hajtsanak végre Afrikában, amelyek képesek elérni, hogy az ottani államok ne feltétlenül váljanak a migráció kibocsátóivá.Emiatt a déli nyitás stratégiájának keretében a jövőben még nagyobb figyelmet fordítanak majd a politikai, gazdasági, biztonsági együttműködésre az afrikai országokkal - közölte a miniszter.Szijjártó Péter azt mondta, támogatják, hogy az EU a mostanihoz hasonlóan a következő költségvetési periódusban is komoly támogatást nyújtson libériai fejlesztésekhez. A jelenlegi ciklusban 279 millió eurót kap a nyugat-afrikai ország - jegyezte meg.A lehetséges együttműködési területek között említette Libéria biztonságának fejlesztését: a határvédelmet, valamint a terrorizmus elleni küzdelmet.Libéria energiaellátásának modernizálásában is előkészítés alatt áll néhány projekt: magyar termékek tudnának hozzájárulni a libériai energiaellátás biztonságához - emelte ki Szijjártó Péter.Kitérve a mezőgazdaságra elmondta, hogy Magyarország globálisan a hatodik legnagyobb vetőmagexportőr. Ezen a területen szakértői támogatást ajánlottak fel az afrikai államnak - közölte.Elmondta azt is, hogy jövő szeptembertől magyar egyetemeken tanulhat ösztöndíjjal tíz libériai hallgató.Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ENSZ keretein belül szorosabbra fűzik a fellépést a fegyvercsempészet ellen.Gbehzohngar Milton Findley hangsúlyozta: azért vannak itt, hogy erősítsék a kétoldalú kapcsolatokat. Partnerséget szeretnének, befektetési lehetőségeket nyújtanának magyar cégeknek. Köszönettel veszik Magyarország segítségét azon vállalatoknak, amelyek Libériában ruháznak be erdészeti, halászati, mezőgazdasági, bányászati, turisztikai, tudományos területen - nyomatékosította, hozzáfűzve: a kulturális együttműködés szintén kívánatos lenne.Libéria kapui nyitva állnak - fogalmazott Gbehzohngar Milton Findley.