Szijjártó Péter Washingtonban kitüntetést adott át Wess Mitchell volt helyettes államtitkárnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kitüntetést adott át szerdán Washingtonban Wess Mitchellnek, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős volt helyettes államtitkárának.Wess Mitchell a magyar-amerikai kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.Szijjártó Péter - aki a NATO jubileumi külügyminiszteri tanácsozása alkalmából tartózkodik Washingtonban - méltató beszédében hangsúlyozta: miután Wess Mitchell vette át az amerikai külügyminisztériumban az európai és eurázsiai ügyek irányítását, Washington ismét szövetségesként tekintett Közép-Európára. "Ez gyökeres változás volt" - fogalmazott Szijjártó Péter, s hozzátette, hogy új fejezet nyílt a térség és az Egyesült Államok viszonyában. "Partnereknek érezzük magunkat, és többé nem diákoknak, akiket ki kell oktatni" - szögezte le.Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Wess Mitchell érkezése után a két ország kapcsolatait "két mágikus szó" jellemezte, s ez a két szó a "kölcsönös tisztelet". A volt helyettes államtitkár érdemeként említette, hogy Mike Pompeo személyében hét és fél évi szünet után látogatott amerikai külügyminiszter Budapestre.Politika, gazdaság és védelem - ez a magyar-amerikai kapcsolatok három pillére - állapította meg a magyar tárcavezető. Hozzáfűzte, hogy a magyar-amerikai védelmi és gazdasági kapcsolatok ugyan korábban is jók voltak, de - mint fogalmazott - "politikai kapcsolataink lényegében nem léteztek" Wess Mitchell kinevezése előtt.Szijjártó Péter kitért egy általa "érzékenynek" minősített kérdésre is: Ukrajnára. Hangsúlyozta, hogy amikor Ukrajnáról tárgyaltak, amelyet az Egyesült Államok teljesen más szemszögből vizsgál, mint Magyarország, akkor Wess Mitchell megértette, hogy a magyarok nem vizsgálhatják egyedül geopolitikai szempontból az ukrajnai helyzetet. "Nekünk, magyaroknak a kisebbségek helyzete nagyon is jelentős ügy" - szögezte le a miniszter.A külgazdasági és külügyminiszter megelégedettségének adott hangot, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat érti a magyar kormányzat politikáját: meg akarja őrizni a keresztény értékeket, elsődlegesnek tartja a biztonság ügyét és hazai. "Ahogyan önök azt vallják, Amerika az első, mi azt mondjuk, számunkra Magyarország az első" - hangoztatta, utalva arra, hogy sok tekintetben hasonlatos a két ország politikája.Megemlítette azt is, hogy Magyarország soha nem csatlakozott azon európai államok kórusához, amelyek ostorozták az Egyesült Államokat. "Mindig távol tartottuk magunkat ettől és megpróbáltuk tisztességesen megközelíteni a dolgokat" - szögezte le.Válaszában Wess Mitchell többek között kifejtette: nagy megtiszteltetésnek érzi a kitüntetést. Elmondta: részben texasi vér csörgedezik az ereiben, és sok hasonlóságot talál a texasiak és magyarok között. Mindkét nép szenvedélyesen szereti a függetlenséget, szereti a fűszeres ételeket és a lovakat. "A magyarokat és az amerikaiakat összeköti a szabadság szeretete" - fogalmazott. Felidézte az amerikai történelem magyar vonatkozásait is, köztük magyarok szerepvállalását az amerikai függetlenségi háborúban, Kossuth Lajos amerikai útját, a magyar emigránsokat, akik 1848 és 1956, vagy 1989 után érkeztek Amerikába. A volt helyettes államtitkár kiemelte: külügyi munkája során kivételes lehetőségnek érezte, hogy Közép-Európa, és ezen belül is főleg Magyarország érdekében folytatandó aktív diplomáciát szorgalmazzon.Szijjártó Péter szerdán Washingtonban kétoldalú tárgyalást folytatott David Zalkaliani georgiai külügyminiszterrel, valamint fogadta több amerikai nagyvállalat képviselőjét az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács kerekasztala keretében.