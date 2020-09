Steve Cavanagh: T1z3nhárom

Hatalmas szenzációnak ígérkezik egy tárgyalás Amerikában: a gyilkossági ügy vádlottja egy népszerű Hollywood-i színész, az áldozat pedig szintén ismert felesége, akivel közös sorozatban játszottak, illetve testőrük. A nőt és a férfit holtan találták a hálószobában és minden jel arra mutat, hogy Robert Solomon féltékenységből végzett velük, miután rajtakapta őket. A színész védelmét a New York-i sztárügyvéd, Rudy Carp vállalja el, aki felkéri Eddie Flynnt, vegyen részt az ügyben. A szélhámosból lett jogász szerepe eredetileg az lett volna, hogy a védelem feláldozható tagjaként elvigye a balhét, ha valami nem jól sül el, végül azonban ő marad az egyetlen védő a színész mellett, miután az egyértelműen vesztesnek tűnő ügyből a védőcsapat kihátrál. Flynn azonban hisz ügyfele ártatlanságában és elhatározza, hogy be is bizonyítja azt annak ellenére is, hogy Solomon nem segít ebben. Az egyetlen kulcskérdésre ugyanis, miszerint hol volt a gyilkosság idején, nem hajlandó válaszolni.

A történet másik szálán megismerhetjük Joshua Kanet, aki már az ügy kirobbanásától kezdve élénken érdeklődik az iránt. Az ügyvédi irodát a szemben lévő parkolóházból figyeli meg, végigköveti az esküdtek kiválasztását, majd egyiküket megölve és személyazonosságát ellopva beférkőzik az esküdtszék soraiba. Amikor csak tartalék esküdtnek választják, ismét eltesz láb alól egy tagot, hogy valóban ott lehessen a tárgyaláson, aztán pedig elkezdi módszeresen felépített munkáját, hogy meggyőzze döntnök-társait: ítéljék el a színészt.

A regény egy részről tárgyalótermi krimi, ami önmagában is érdekes, hiszen az amerikai jogrendszer teljesen eltér a miénktől. Nem kell ahhoz különösebben érdeklődni a jog iránt, hogy magával ragadja az embert ez a különös világ, ahol nem a jogvégzett bíró, hanem teljesen civil emberek döntenek arról, hogy valaki bűnös vagy ártatlan. Az ügyvéd és az ügyész szerepe tehát még jobban felértékelődik, hiszen az általuk felvonultatott bizonyítékok és érvek azok, melyek meggyőzhetik az esküdtszéket egyik vagy másik irányban. Az tehát, hogy végigkövethetjük olvasóként a teljes tárgyalást és láthatjuk, hogy egy csavaros észjárású ügyvéd hogyan tud szétzúzni minden, egyértelműnek tűnő bizonyítékot, már eleve élvezetessé és izgalmassá teszi a történetet. Ahogyan az is, hogy ha valaki olyan profi, mint a beépült esküdt, Kane, hogyan tudja belülről manipulálni a dolgokat csupán azzal, hogy tisztában van vele, hogyan működik a csordaszellem. Csakhogy ez a regény nem csak erről szól. Kane-ről ugyanis hamar kiderül, hogy nem csak egyszerűen okos, hanem vérfagyasztóan profi pszichopata. És ahogy a vádlott ügyvédje egyre közelebb jut ahhoz a felismeréshez, miszerint nemhogy nem ügyfele az, aki megölte barátnőjét, de egy évtizedek óta felderítetlen sorozatgyilkosság kirakósának darabjait illesztgeti össze, ő is úgy lesz egyre eltökéltebb, hiszen rájön, hogy életműve veszélyben van, miközben éppen most teljesítené be.

Miközben az olvasó végigkövetheti Kane ámokfutását, melyről időnként meglehetősen brutális és naturális módon olvas, gyakorlatilag egy tökéletesen felépített bűntény-sorozatot ismerhet meg. És miközben annak szorít, hogy ezúttal hibázzon a gyilkos, azon is gondolkozhat, hogy vajon akkor az a színész, aki a vádlottak padján ül, mit titkol. Többszörösen összetett és fordulatos tehát a regény, mely elejétől a végéig fogva tartja az olvasót. Jogi részében pedig biztosak lehetünk, hogy hibátlan, hiszen az író gyakorló ügyvéd. A könyv egyébként 2019-ben elnyerte az Év bűnügyi regénye díjat Írországban. Érdekesség, hogy Steve Cavanagh egy egész sorozatot írt Eddie Flynn ügyvéd főszereplésével, melynek a T1z3nhárom – hiába elsőként ez jelent meg hazánkban – igazából a negyedik kötete.