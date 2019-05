Csongrád megye értékeit majdnem hiába kerestük a borfesztiválon: 17-ből mindössze 3 szerepelt a Széchenyi téren

A csongrádi Ungerbauer Családi Pincészet standján Puskás Valentina mutatta meg az értéktárban szereplő csongrádi kadarkát.

A Csongrádi borvidéket többek között az ásotthalmi Tóth Pincészet képviseli.

A megyei értéktárban szereplő mangalicából készült szarvasgombás májpástétomos szendvicset kínál Veszelinov Marica.

Már szombat délután zsúfolásig telt Szeged főtere, a Széchenyi tér, ahol péntektől tíz napon át tart a XXV. Szegedi Borfesztivál. Ülőhely már délután hatkor is alig akadt, az álló is egyre fogyott, a korai időpont ellenére a hangulat pedig már emelkedett volt. Mi most nem szórakozni jöttünk ki a csodás kora esti naplementébe a platánok alá, hanem azért, hogy megnézzük, milyen megyei értékeket találunk a fesztiválon.A Csongrád Megyei Értéktár agrár- és élelmiszer-gazdaság szekciója 17 tételt sorol fel. Ezek közül a tanya-suli oktatási programot, a szőregi rózsatövet, annak termőterületét, Magyarország legnagyobb egybefüggő rózsakertjét, a Fehér-tó halgazdálkodását és a kendertermesztés és -feldolgozás hagyományait Csongrád megyében érthető okokból nem kerestük sem a Széchenyi, sem a Klauzál, sem pedig a Dugonics téren.Kiderült viszont, hogy a fesztivál borászainak a szódát a szegedi szikvízkészítő Bánffi és Bánffi Kft. szállítja, így aki ezzel issza a rozét vagy a fehérbort, az az értéktárban szereplő Bánffi-szódát iszik. Bánffi István, a szikvízüzem ügyvezetője a pénteki ünnepi díszközgyűlésen Szegedért Emlékérmet vehetett át Botka László polgármestertől. Az üzemet még az ügyvezető dédnagymamája alapította 1907-ben, Bánffi István egyéni vállalkozóként 1985 óta van jelen a szegedi szódásüzletben.No de a szódához bor is kell, különben soha nem lesz belőle fröccs. Nagy örömünkre két megyei értéktárban szereplő itallal is olthatjuk a szomjunkat a borfesztiválon. Csongrádi kadarkát az Ungerbauer György vezette csongrádi Ungerbauer Családi Pincészet faházában találtunk. Tóth Tamás borász a szomszédos Tóth Pincészettől – amely az évezredes múltra visszatekintő Csongrádi borvidékhez tartozó Ásotthalmon található – elmondta, hogy a kadarka régi, hagyományos fajta a Csongrádi borvidéken, amely a nagyüzemi szőlőtermesztéshez azért nem a legmegfelelőbb, mert a hagyományosan bakműveléssel termesztett szőlő szüretelése rendkívül sok kézimunkát, konkrétan hajlongást igényel. – Olyan gép nincs, ami ezt megcsinálja – tette hozzá nevetve a fiatal borász. – A kadarka fűszeres ízvilágú, könnyed, üde vörösbor – jellemezte a nedűt a szakember. A megyei értéktárban a Csongrádi borvidék a kulturális örökségek közt szerepel.Ha pedig megéheztünk, és az értéktárban szereplő finomságra vágyunk, akkor az Ízek Szépe sonkabárba kell elsétálni, ahol a jól ismert sándorfalvi Dunszt Zsolt Mangalard márkanéven forgalmazott, mangalicából készült termékeit – mangalicakolbászt és szarvasgombás májpástétomot – lehet megkóstolni.