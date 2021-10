Döbbenetes dolgokat mesélt a Dancing With The Stars gyönyörű sztárja

Vannak napok, amikor mindene sajog, mégis lelkesen jelenik meg a próbákon és mosolyogva táncol szombat esténként. A modellszakma megtanította neki, hogy soha, egy másodpercre sem adhatja fel.

Kevesen gondolnák, hogy mennyi erő és kitartás lappang a filigrán termetű szépségben, aki Hegyes Bertalan oldalán versenyez a TV2 Dancing with the Stars showműsorában. Rékán nem láttuk, de az első adás előtt olyan szerencsétlenül ért földet egy emelés után, hogy a farokcsontjára huppant, még a lépcsőn járás is komoly gondot okozott neki, nemhogy a tánc. Mint a Borsnak mondja, a bordái most már folyamatosan fájnak, de nem törődik vele, szerinte fejben kell eldönteni, hogy mit akar az ember és ha az meg van, akkor tényleg nincsenek akadályok.

Ebbe is bele lehet szokni, csak összpontosítani kell és megy előre az ember

– mondta a 2006-os Topmodell című televíziós verseny győztese, majd így folytatta:

Fantasztikus lehetőség számomra, hogy szerepelhetek a Dancing with the Starsban, és az is, hogy Hegyes Berci oldalán tanulhatom meg a tánclépéseket. Bár előre tudtam, hogy nem lesz egyszerű feladat itt versenyezni, menet közben jöttem rá, hogy valójában mennyire nehéz kenyér ez. Pedig, modellként sem mozog könnyített pályán az ember.

Nagy Réka döbbenetes dolgokat mesélt arról, hogy min kell keresztülmennie egy már befutott modellnek.

A modellszakmában megtanulja az ember, hogy mi az a kitartás. Átlagban heti 40-50 válogatáson szerepel egy modell, ez napi 6-7 castingot jelent, ahol rendre elmondják, hogy nem vagy elég jó. Ha mentálisan nem vagy elég erős, ebbe rövid időn belül bele lehet roppanni. Én így nevelkedtem, ezért számomra nem ismeretlen terep a mentálisan és fizikálisan nehéz munka – mesélte Réka, majd így folytatta:

Az első adás előtt például olyan szerencsétlenül értem földet, hogy ráestem a farokcsontomra… Iszonyatos fájdalom volt, de tudtam, hogy menni kell tovább. A bordáim is nagyon fájnak, szinte minden emelésnél okoznak némi nehézséget, de tudom a célom, ezért igyekszem nem tudomást venni róla. Szerintem az akarat a fontos és abban nálam nincs hiány.