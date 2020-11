Ezt fontos tudnod, ha külföldről rendelsz karácsonyi ajándékot

Ha biztosra akar menni, legfeljebb egy hete van ajándékot rendelni külföldről. A járvány miatt ez is bonyolultabb. De, nem csak ezt érdemes tudni a karácsonyi postai rohamról.

Nem érdemes bizonytalan helyről, ügyeskedve rendelni az internetről, a hatóságok ugyanis minden gyanús csomagra lecsapnak, még a karácsony előtti rohamban is.

Az adót is számolja hozzá

A harmadik országból érkező csomagok nagyjából 4–6 hét alatt érkeznek meg Magyarországra, ami a koronavírus-járvány miatt akár 8–9 hét is lehet, ezért ha onnan rendelne karácsonyra, jobb, ha már ma megveszi a terméket, és elkezd reménykedni, hogy meg is érkezzen.

– Egész évben ellenőrizzük a külföldi netes vásárlásokat, de ez karácsony táján különösen ak­tuális – kezdte a Borsnak dr. Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője.

– Az Európai Uniós országból érkező csomagokkal nincs baj, hiszen itt az áruk szabadon mozoghatnak. Gond akkor lehet,

ha harmadik országból – Dél-Korea, Kína, Szingapúr, USA, Hongkong – érkezik a csomag, mert ezeket kötelező vámkezelni.

22 euró – körülbelül 8000 forint – alatt a csomag vám- és adómentes, 22 euró és 150 euró – körülbelül 54 000 forint – között vámot nem kell fizetni, de áfát igen. 150 euró felett viszont áfa- és vámköteles is a csomag – sorolta a szakember.

Átvilágítják a csomagokat, lézersugárral is ellenőriznek

Három fontos dolognak kell szerepelnie a csomagon.

– Mit tartalmaz pontosan, ki a címzett és mekkora a csomag pontos értéke. Ha ezek megvannak, a csomagok átesnek a 23 perces vámkezelésen, az ügyfél pedig a posta munkatársának fizeti ki az esetleges költségeket – fűzte tovább a szakember.

Ha valami nem stimmel, a NAV munkatársai felveszik a kapcsolatot az ügyféllel. A csomagkezelők már a weboldal és a feladó címéből, a csomagolás minőségéből tudják, hogy az, ami a csomagban van, nem pont az, ami rá van írva.

– Attól, hogy egy csomag gyanús, nem kerül kibontásra. Van röntgen- és lézersugarú gépünk, ezek elárulják, mi van a csomagban.

Ha a feladó hibázott és a csomagon szereplő összeg nem egyezik a csomagban lévő termék árával, a fogyasztónak meg kell fizetnie a tényleges terheket – mutatott rá a szóvivő.

Gyógyszert külföldről inkább ne

A cél nem csak a törvényes vám beszedése, hanem a fogyasztók védelme is.

Vannak termékek, amelyek megrendelését a törvény tiltja. Ha ilyen árut talál a NAV a csomagban, azt elkobozza.

Ezek lehetnek gyógyszerek, kábítószerek, védett állatok csontjából készült preparátumok, de hamis termékek is. A járvány ideje alatt például megnövekedett a külföldről rendelt gyógyszerek száma, ami igen veszélyes.

A veszélyes anyagok kiszűrésére a NAV-nak speciális kutyái is vannak, amik kábítószert, gyógyszert is képesek kiszagolni.