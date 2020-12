Visszatérését tervezi a Metál Lady

A céljaim megvalósításához először le kell zárnom az elmúlt évek szörnyűségeit – mondta Bíró Ica.

Porrá lettem, de hiszek benne, hogy fel tudok állni. Hiszek abban, hogy győzni fog az igazság – mondta Bíró Ica. A híres Metal Ladyvel többek között az elmúlt időszakban átélt megrázkódtatásairól és küzdelmeiről, továbbá a sokrétű pályafutásának egyes emblematikus szakaszairól beszélgetett a Vasárnap Reggel újságírója.

Az újabb szigorítások hatására egyre jobban a négy fal közé szorulunk. Hogy viseli ezt az időszakot?

Mint mindenki más a karantén engem is megvisel, próbálom kitalálni hogyan tovább. Nagyon sok kreatív ötletem van. Jelenleg is tesztelek különböző szépség- és egészségmegőrző termékeket, e mellett szeretném újra kiadni az egyik főművemet, „A megújulás titkai” című 940 oldalas könyvemet, amelyhez épp partnert keresek. Ebben részletesen kidolgoztam az egész életfilozófiámat a pozitív gondolkodástól, a helyes táplálkozás és rendszeres mozgás fontosságán át a tudatosság eléréséig. Szóval vannak terveim, de ehhez először le kell zárnom az elmúlt évek szörnyűségeit.

Hogyan kezdődtek a nehézségek?

Minden 2005-ben kezdődött, amikor a már említett könyvemet nem fizette ki a kiadóm, ez tett taccsra és e miatt kényszerültem rá, hogy felvegyem a devizahitelt. Innen indult a mélyrepülés. Rengeteg trauma ért ezt követően. Nyolcszoros értéket vettek el tőlem az eredeti felvett kölcsönhöz képest. Még az aláírásomat is aláhamisították és egy álmediátor lemondott a fellebbezési jogaimról, hogy meggyorsíthassák a kilakoltatásomat. Így vitték el a házamat is. Ezek az ügyek még máig nincsenek lezárva, sajnos többnyire erről szólnak a mindennapjaim, pedig sokkal szívesebben alkotnék, kreatívkodnék, e helyett folyamatosan levelezek.

Mesélne a sok megrázkódtatásról, amellyel meg kellett birkóznia az elmúlt években?

Háromszor lakoltattak ki, először 2019 májusában a lakásomból, majd még aznap a munkahelyemként szolgáló klubom egyik feléből. De mint kiderült a végrehajtó összetévesztette a két részt. Ez akkor derült, amikor már elkezdtem felújítani a klub másik felét, mert az árverési vevő két év alatt arra sem vette a fáradtságot, hogy megnézze melyik ingatlant vette meg. Ezzel nagyon kiszúrtak velem, hisz ekkor már el akartam adni a lakást, sőt már vevőm is volt rá. De ezen kívül több hibát és bűnt is elkövettek velem szemben, bejöttek a házamba még 2008-ban, amikor még nem volt hozzá joguk. Nemrég meg álmomban törték rám a falat a harmadik kilakoltatásomat előidéző árverési vevő emberei. Hagy ne soroljam tovább… Mindenki láthatja, hogy amit velem tettek az jogsértő és embertelen. Nem volt könnyű, de túléltem, itt vagyok. Az biztos, hogy jogorvoslatért folyamodok, nem fogom annyiban hagyni, akár nemzetközi szinten is megyek tovább az igazságért.

Hogy bírja ezt lelkileg? Szerencsére vannak, akik kiállnak ön mellett és támogatják.

Vannak olyan szakaszok, amikor úgy érzem nagyon fáradt vagyok, és teljesen elegem van már ebből az egészből. Az is megfordult már a fejemben, hogy elköltözök Budapestről, és valahol máshol, nyugisabb helyen kezdek új életet. De tudom, hogy nem szabad feladnom. Szerencsére a Jóisten mindig küld „angyalokat”, akik segítenek. Kaptam segítő csomagokat is szinte az ország minden tájáról. Ilyen helyzetekben derül ki, ki az igazi barát, ki az, aki önzetlenül szeret, és ki az, aki csak ki akar használni. Ahogy kilépek az utcára árad az emberek szeretete felém. Nagyon jól esik, hogy drukkolnak nekem. Olyan vagyok a szemükben, mint Rocky, amikor kiütötték és padlóra került. Innen szép felállni, szokták mondani. A horoszkópom szerint is főnix vagyok: porrá lettem, de hiszek benne, hogy fel tudok állni. Hiszek abban, hogy győzni fog az igazság. Hiszek a karmában is: ki mit vet, úgy arat.

A könyvében is gyakran előjön keleti filozófia. Hogyan került ezekkel a tanokkal kapcsolatba, és miként sajátította el?

Mindig is érdeklődtem a spirituális dolgok iránt. Eggyel több fogam van, pont középen. (nevet) Nagymamám mindig azt mondta, ez a táltosok jegye. A Shaolin papokkal a harmadik fitness kazettám kapcsán jöttem össze, akik speciális gyakorlatokat tanítottak nekem. Voltam kint velük Kínában a Shaolin faluban, ahol maga a főpap egyetlen női tanítványa lehettem. Ez egyedülálló volt, hisz férfikolostor révén nőket nem tanítanak, de engem befogadtak. Az indiai Sai-Babatól is volt szerencsém tanulni.

Mik ezek a tanítások?

Minden rezgés és energia. Cél a saját magunk energiarendszerét harmóniába, vagyis jing-jangba hozni, tehát a testi-lelki-szellemi állapotunkat egyensúlyba hozni. A gondolatokkal és érzelmekkel akár gyógyítani is lehet a lelket, de akár el is ronthatjuk a sok rossz, negatív, pesszimista gondolattal. A legfontosabb tanítás, amit Sai-Babatól tanultam: A teremtő erőnk akkora amekkora a belevetett hitünk, és a gondolat energiája – különösen, ha érzelemmel van párosítva – teremtő erővel bír. Egyébként nem vagyok egy bután hívő, de nekem már lett bizonyítékom. Érdemes nyitottnak lenni, mert ezek hasznos dolgok, amelyek megérnek egy próbát.

Úgy tudom eredeti szakmáját tekintve divattervező. Mikor döntötte el, hogy modell lesz?

Mindig is csinosan öltözködtem. Szerencsére jó adottságokat örököltem: nagyon vékony derék, homokóra alak. Abban az időben még nem voltak olyan sztreccs anyagok, mint manapság, de én megoldottam, hiszem meg tudtam varrni magamnak mindent. Végül a kollégáim bíztatására próbáltam szerencsét. Elmentem az OKISZ Laborba, ahol Király Panni néni azt mondta: „Lányom, ilyen karosszériával ne most akarj varrni, azt majd nagymamakorodban. Most a kifutón a helyed.” El is küldött egy modelliskolába. Így indult el a karrierem, amiért nagyon hálás vagyok neki.

Erre a korszakra sokan emlékezünk. Még máig nagy sikere van a képeinek. Múltkor voltam autószerelőnél, ahol az Ön posztere volt kinn a falon.

Igen, sokat fotóztam és szerepeltem: rengeteg poszter, kártyanaptár, címlap és kiállítás is készült a munkáimból. Fotók, divatfotók, divatbemutatók, reklámfilmekben és egy-egy filmben kisebb szösszenetnyi jelenetekben is szerepeltem. Pauler Gyula, Kossuth-díjas szobrász még egy szobrot is csinált rólam 30 évvel ezelőtt. Ezt a kilakoltatáskor sikerült megmentenem, beadtam egy aukciós házba, hogy őrizzék. Lehet, a jövőben majd eladom a legtöbbet licitáló gyűjtőnek.

A divat világából aztán milyen út vezetett a színpadra. Hogy lett Ön a híres Metál Lady?

A zenét mindig is szerettem, de főként a kemény rockot, mint a Deep Purple, Metallica és a Uriah Heep. A néma című filmben – amelynek Nagy Feró volt a főszereplője – egy rock énekesnőt kellett alakítanom. A jelenet szerint épp egy koncertet adtam, a közönség meg csápolt és tombolt. Ekkor gondoltam először, hogy de jó lenne, ha nem a rendező utasítására, vezényszóra csinálnák, hanem magától menne. Itt mondta először Feró, hogy kéne nekem egy lemez, mert nagyon „metállédisen” nézek ki. A következő film szerepem megint éneklős volt, már a Pokolgéppel. Velük készítettem el az első lemezemet 1990-ben. Így lettem a Metal Lady. Pár évvel rá a második lemezemet, már az Ossian írta.

Mi a legkedvesebb emléke ebből a korszakból?

Van egy pár emlékezetes pillanat. Egyik kedvenc emlékem, amikor a Beatrice előzenekaraként turnéztam végig az országot a közönség skandálta, hogy „Bí-ró Ica! Bí-ró Ica!”. Ez nagy teljesítmény, mivel a „ricse” rajongók nagyon fanatikusak, de engem szerencsére elfogadtak.

Tartja még ezzel a közeggel a kapcsolatot?

Igen. Meg szoktak hívni a fiúk mindenféle koncertekre. Ilyenkor felveszem a régi rockos szerkóimat, hisz egy rock buliba mibe menjen az ember? A régi rajongók mindig kérdezik, miért nem csinálok új zenét. Sajnos ebben a lelkiállapotban nem igazán tudok, meg hát ugye eléggé lefoglalnak a már említett dolgaim.

Miért „nyugdíjazta” a Ladyt?

Jöttek a koncertek sorban, telt az idő. Következő lemezemmel már a Sex Action zenekarral turnéztam. Később az Ossian csapatával dolgoztam együtt, amikor berobbant a disco-gépzene, a többi rivális műfaj. Sokat utaztam, dolgoztam, és már elfáradtam kicsit. Ekkor mondtam azt, hogy szeretném pihentetni kicsit a Ladykét. A managerem ennek hatására szólt be, miszerint kezdek elpuhulni.

E megjegyzés hatására jött képbe a fitness?

Igen. Ekkor összeszorítottam a fogamat, és azt gondoltam, hogy na majd én megmutatom ki puhult el. Elkezdtem fitnessezni, de ekkor csak még magamnak. Eltelt 8 hónap az edzési projectemből és annyira jól összegyúrtam magam, jobb voltam, mint újkoromban. Aztán kiadtuk az első kazettámat, amelynek hatására elkezdett az egész ország fitnessezni. Utána jött automatikusan a második kazetta, amely egy anya-lánya torna volt, szintén rengetegen szerették. Ezután a hozzám érkező levelekre, mint egy válaszként írtam meg a Testszépítő kézikönyv című első könyvemet. Összesen 9 db testszépítő fitness programom jelent meg anno, többszázezer példányban.

Milyen viszonyt ápol jelenleg a zenével?

Kevesebben tudják, de van egy harmadik lemezem is. Mikor ezt csináltam már jártasabb voltam a spirituális világban. Lélekszépítés címmel jelent meg albumom 1999-ben. Ez egy meditatív jellegű alkotás, lélekemelő pozitív üzenetekkel. Ennek elkészítésében az Edda pár tagja is segített, köztük Gömöri Zsolt. Aztán a Rutkai Éva Színházban is játszottam több éven át, főleg zenés darabokban. Idén márciusban a TV2 Nicsak, ki vagyok című műsorában én voltam a Pillangó, ahol volt lehetőségem egyik kedvenc számom, a The Cranberries-től a Zombie eléneklésére. Csodálatosan sikerült, rengeteg gratulációt kaptam. Még Kalapács Józsi is felhívott, hogy tetszett neki az új hangzás és gondoljunk ki valamit a Metal Ladyvel kapcsolatban.

Tehát visszatérhet a Lady?

Hát most már talán csak Néni. (nevet) A Metal Lady volt, van és lesz. Szóval minden elképzelhető. Hívtak is a fiúk, hogy írtak nekem valót, de ahhoz össze kéne jönni gyakorolni. Sajnos közbeszólt a koronavírus-járvány, ami miatt áll sok minden, de ami késik, nem múlik. Megtanultam a sorsra bízni a dolgaimat, mert minden megtörténik, amit meg kell tapasztalnom és át kell, hogy éljek.