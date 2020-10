A show-ban új barátra lelt Emilióban a sándorfalvi táncos

A második adásban kiesett a TV2 táncos show-műsorából a sándorfalvi táncos és partnere. Tóth Orsi úgy érzi, jól együtt tudott dolgozni Emilióval, ezért nem csalódott, hogy a verseny számára ilyen hamar véget ért.

Bár a legszimpatikusabb páros címet kétségkívül megkapták, két adás után mégis kiesett a Dancing with the Stars című műsorból Emilio és Tóth Orsi. A sándorfalvi táncosnő és zenész-énekes partnere már az első héten is veszélyzónás volt, akkor azonban a nézői szavazatok megmentették őket a kieséstől. Másodjára szintén ott álltak az utolsó két helyezett pár egyikeként a műsor végén a színpadon, azonban Marsi Anikóék párosa több bizalmat kapott, így a verseny számukra véget ért.

Tóth Orsinak nem volt egyszerű dolga partnerével, hiszen az egyből látszott: Emilio nincs túl nagy barátságban a mozgással. Ettől függetlenül azt mondja: egyáltalán nem bánja, hogy vele dolgozott együtt a show-ban.

– Egy év alatt közel 80 kilót fogyott, a műsor ideje alatt is leadott még tízet, és nehéz volt megértenie, hogy fele akkora, mint korábban volt, így már sokkal több mindenre képes – mesélt partneréről Tóth Orsi.

– El kellett vele hitetnem, hogy igenis meg tudja csinálni azokat a dolgokat, amiket kérek tőle, akkor is, ha még mindig akadtak fizikai korlátai. A térde például nem sokat bír, de igyekeztem olyan koreográfiákat kitalálni, amelyekben sikerélménye lehet, emellett pedig a személyiségét is meg tudja mutatni. Azt gondolom, ő ezt nagyon akarta, és bár sokszor fáradtan érkezett a próbákra, így is csinálta becsülettel. Éppen ezért nem vagyok csalódott, hiszen kihoztam belőle a maximumot, az élő adásokban pedig egyszer sem hibázott.

A képernyőről kiderült: Emilio rengeteg humorral fűszerezte a közös munkát, melyet egyébként a műsoron kívül is folytatnak majd.

– Megbeszéltük, hogy családostól jönnek majd hozzám latin táncokat tanulni – árulta el Tóth Orsi, aki egyébként a nyitányokban látható lesz még a TV2 showműsorában.