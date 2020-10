Meghalt a színésznő, akiről Hófehérkét mintázták

101 évesen meghalt Marge Champion amerikai táncosnő és színésznő, aki nélkül a Disney-féle Hófehérke és a hét törpe is más lett volna.

Meghalt Marge Champion, aki összesen 26 filmben és sorozatban szerepelt 1937 és 1982 között, de táncosként számos Broadway-musicalben is feltűnt a férjével és táncpartnerével, Gower Championnel együtt – írja az Origo.

Olyan filmekben játszott, mint A Revü hajó, az Öröm ránézni vagy az Estély habfürdővel, egy 1975-ös tévéfilm, a Queen of the Stardust Ballroom koreográfiáiért pedig Emmy-díjat is kapott.

Az édesapja a sztárok tánctanára, Ernest Belcher volt, aki Walt Disney-vel is jó viszonyt ápolt, így Champion (színpadi) mozgását több Disney-filmhez tanulmányozták.

14 éves volt, amikor egy csupa férfiból álló animációs csapat hetente megfigyelte a mozdulatait, ez alapján rakták össze az 1937-ben bemutatott Hófehérke és a hét törpe főalakját – majd jött a Pinocchio, a Fantasia és a Dumbo, Champion ezekben is ihletett egy-egy figurát.

