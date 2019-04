250 éves a csongrádi nagytemplom: az ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye volt a passiójáték

Az ünnepségsorozat egyik fontos állomása az élő, zenés szabadtéri passiójáték volt, amelyet virágvasárnapon mutattak be a város főterén. A nagyszabású, egyórás előadásban közel kilencven férfi, nő és gyermek vállalt szerepet, rajtuk kívül pedig számos élő állat is színesítette az eseményeket: Jézus a bibliai történésekhez hasonlóan, szamárháton érkezett a város főterére.A színdarabban Jeruzsálem főterére érkezett, amely báránybégetéstől volt hangos, a Szentlélek pedig hófehér galamb képében szállt el az apostolok fölött.Ferentzi Katalin rendező – aki az előadás szövegkönyvét is jegyzi – kitartó munkával fogta össze a hatalmas csapatot a próbafolyamat során.– Megható volt látni, hogyan dolgozik együtt mindenki, a portástól az informatikusig, a zenetanártól a múzeumigazgatóig azért a közös célért, hogy élményt adjanak a közönségnek, és közelebb hozzák szívükhöz Jézus szenvedésének és feltámadásának történetét – mesélte lapunknak Ferentzi Anna önkéntes.Szerencsére a nézőket az előadás kezdetén csepergő eső sem ijesztette el, több százan gyűltek össze a város főterén, Jézus feltámadására pedig – tökéletes időzítéssel – még a Nap is kisütött. A korhű jelmezek, a modern színpadtechnikai megoldások és legfőképpen a szereplők őszinte és szívből jövő játéka adta meg azt az élményt, aminek hatására még a nem vallásos nézőknek is könny szökött a szemébe.A húsvét kettős ünnep: egyszerre szól a böjti önmegtartóztatásról és a kiadós sonkavacsoráról, az elmúlásról és a megújulásról, az ember megváltásáról és a feltámadás reménységéről. A legfontosabb mondanivalója azonban mégiscsak a szeretet, amellyel Isten az emberek felé fordul. A csongrádiak pedig gondoskodtak arról, hogy idén húsvétkor a legtöbbekhez eljusson ez az üzenet.