75 éve diplomázott óvónőt is köszöntöttek - elismerést kaptak a legjobb pedagógusok Csongrádon

A polgármesteri és a tankerületi dicséretek átadása után adták át a Pedagógia Díjakat. Az elismerésben idén hárman részesültek, Kádár Katalin óvodapedagógus, Varga Valéria tanítónő és Vári László középiskolai tanár.

Díszdiplomásokat is köszöntöttek

Idén tizenkilenc pedagógus kapott polgármesteri dicséretet, tankerületi elismerésben pedig Kratkovszkiné Polgár Abigél, Kőszegi Istvánné, Papp Zoltánné, Kocsis Csaba, Sarusi-Kis Judit, Fábián Tamás, Mészárosné Lajos Ildikó és Kissné Kocsis Marianna részesült. Szolgálati emlékérmet Gera Edit, Gógné Farsang Márta, Csárdásné Szőrfi Éva és Kecskés József kapott. A díszdiplomásokat is köszöntötték, Deák József, Újvári Józsefné, Horti Ferencné és Ott Tamásné ötven éve, Gát László hatvan éve, Józsa Gusztávné Víglási Irén pedig hetvenöt éve diplomázott.

Hagyományosan június első vasárnapján köszöntik a pedagógusokat, ez alkalomból rendeztek ünnepi műsort a művelődési központban. A hála szavait a régió képviselője, Farkas Sándor hivatali elfoglaltsága miatt levélben küldte el. Elhangzott, kiemelt fontosságú a pedagógusnap, ekkor elkötelezett embereket és példamutató munkájukat ünnepeljük. Szintén az óvodai, iskolai dolgozók gyerekekért végzett munkáját köszönte meg Bedő Tamás polgármester, aki beszédében kiemelte, a pedagógusok nehéz, de tiszteletre méltó pályát választottak. Hozzájuk csatlakozott Balázs József, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatója, aki a pedagógusi pálya emberek életében betöltött szerepét emelte ki.Kádár Katalin 1996-ban diplomázott a szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán, 1999 óta a Bokrosi Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője. Kádár Katalin példamutató munkáját a fenntartó már többször is elismerte: 2002-ben, 2006-ban és 2013-ban polgármesteri dicséretet kapott.Varga Valéria diplomáját Baján szerezte, a tanítói képesítés mellett népművelés–technika szakon is diplomázott. Pályakezdőként a Széchenyi István Általános Iskolában kezdett el tanítani, és közel félévszázad után onnan ment nyugdíjba 2018-ban. A tehetséggondozás mellett nagy gondot fordított a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére, felzárkóztatására. Polgármesteri dicséretet 1998-ban kapott, akkor Pedagógiai Díjra is javasolták.Vári László a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika–fizika szakos tanári diplomát. 1986 óta dolgozik a Bársony István Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában. 1999–2007 között igazgató volt, 2007–2013 között tagintézmény-vezető, majd 2013-tól ismét a Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója.