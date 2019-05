Alapanyaggal segítik a járdaépítést - A kiskertes övezetben élők utat kaptak

Önkormányzati támogatással készül a járda. Az igényléshez elég egy egyszerű adatlapot kitölteni. Fotó: Majzik Attila

Horváth Lajos polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, fontosnak tartják, hogy az a rész komfortosabb legyen, a fiatalabbak is jól érezzék magukat a kertben. Be fogják vezetni azon a részen a villanyt. Az önkormányzat 200 hazai fajtájú szilvafát is ültetett. Összesen mintegy 10 millió forintot fordított ezekre a fejlesztésekre Felgyő.Emellett egy egyszerű nyomtatvány kitöltésével sóderhez és cementhez juthatnak az építkezők Felgyőn. Az önkormányzatnak mindössze annyi megkötése van, hogy a készülő járda szélessége és magassága megfeleljen a szabványoknak, illetve az, hogy az igényléstől számítva harminc napon belül el kell készülnie. A megadott járdahossz alapján az önkormányzat számolja ki a szükséges cementet és sódert, amelyet egy előre megbeszélt időpontban ki is szállítanak a megadott címre.A faluban építkező Horváth-Varga Nóra és párja is élt a lehetőséggel, és igényeltek építőanyagot.– A jegyzőtől hallottam először a járdaprogramról. Az igénylőlapon csak annyit kellett megadnunk, hogy hány méter a járda, és mikor kezdjük az építést. Sarki házunk van, úgyhogy 77 méter jött ki, ezért kicsit izgultam, hogy megkapjuk-e a támogatást. A polgármester csak annyit mondott, hogy nem számít, legalább szép lesz a járda. A párom kiszámolta, ez az anyagköltség körülbelül kétszázezer forint lett volna, de így nekünk csak a munkát kellett hozzátenni – mesélt a járdaépítésről Horváth-Varga Nóra.