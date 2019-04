Egykori diákja ajánlotta a díjra a batsányis tanárt Csongrádon

A MOL Mester-M Díj azoknak a tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén, ezzel egy időben szakmailag, emberileg is tanítványaik példaképei.



A pedagógusokat általában saját, korábbi diákjaik és tanítványaik jelölik a díjra, majd a legérdemesebb jelöltek közül a Mol Alapítvány kuratóriuma összesen tíz személyt díjaz. Idén a kuratórium több mint négyszáz jelölt közül választotta ki azt a négy természettudományos oktatót, három művésztanárt, valamint három edzőt, akik átvehették az elismerést.



Giliczéné László-Kókai Mária tanárnőt 2014-ben érettségizett diákja, Mérőné Bálint Karola ajánlotta a díjra, aki jelenleg a GE Healthcare, Digital Technology Leadership programjában szoftverfejlesztőként dolgozik. „A tanárnő szakkörein a legfiatalabbak a robotok, a Scratch vagy egy mobilalkalmazás játékos világán keresztül tanulhatják meg a programozás alapjait, később különböző eszközök vezérlésével vagy szoftverfejlesztéssel folytathatják tanulmányaikat.



A szakkörökön számos hazai és nemzetközi informatika- és robotikaversenyre készültek fel a diákok, akik mindig jó eredményeket értek el. Giliczéné tanárnő szabadidejét is szívesen áldozza a felkészülés támogatására, a versenyekre személyesen kíséri el tanítványait. Munkájának egyik fontos része, hogy bátorítsa a lányokat az informatikai és természettudományos pályák választására" – indokolta a jelölést egykori tanítványa.



A csongrádi Batsányi János Gimnáziumban 2006 óta folyik robotikaoktatás. Ezt Giliczéné férjével, Tamással együtt indította el. A kezeik alól kikerülő gyerekek, ha nem is mind programozóként vagy mérnökként tanultak tovább, de egy életre szóló, meghatározó hatás érte őket.



– Az biztos, hogy befolyásolta a pályaválasztásukat. A robotika-szakkörösök legalább háromnegyede reál pályát választott, sokan lettek mérnökök, informatikusok, de sokat kaptak azok is, akik más irányban tanultak tovább. Az alapos felkészülés, kutatómunka, a csapatban, határidőre dolgozás és együttgondolkodás minden téren kamatozik – mondta el a MOL Mester-M Díjas pedagógus.



A tanárnő a lányoknak különösen példakép, inspirálja őket. Fontosnak tartja, hogy sikerült szembemenniük egy előítélettel.



– Azt hiszem, sikerült lerombolnunk azt a sztereotípiát, hogy a lányoknak nem való a robotika, a programozás. Ugyanolyan ügyesen irányítják, programozzák és szerelik a robotokat, mint a fiúk. Azt is tapasztaltuk, hogy a robotikaversenyeken mindig sikeresebbek voltak a vegyes összetételű csapatok.



Ám mivel mások az igényeik, más a tempójuk, ezért öt-hat éve elindítottuk a programozást csak lányoknak is. Gyorsan nagyon népszerű lett, sokan járnak ide, és mindig kerül ki közülük olyan diáklány, aki nagyon ügyes – mondta el Giliczéné László-Kókai Mária.