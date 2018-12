Három fiuk mellett tíz nevelt gyerekről gondoskodnak: átadták az Év családja címet Csongrádon

A fiúk közül Seres Antal köszönte meg az elismerést. Elmondta, valóban példaértékű szülei hozzáállása a gyermekekhez. Ők is szeretetben nőttek fel, és ezt adják tovább a gyerekeknek a családjaikban, illetve a munkájuk során.

Jobbá teszik a gyermekek életét. A Seres család kapta az Év családja elismerést Csongrádon. Fotó: Majzik Attila

A csütörtöki képviselő-testületi ülés ünnepi hangulatát a Bokrosi Általános Iskola tanulóinak műsora teremtette meg, ezt követően adták át az Év családja kitüntető címet. Az elismerést 2011-ben alapította Csongrád önkormányzata, hogy ezzel is elismerje a gyermekeiket példásan nevelő szülők munkáját. Az idei díjat Seres Antal és felesége, Antal Mária kapta, akik három fiuk mellett nevelőszülőként tíz másik gyermek életét tudták jobbá tenni.A testület foglalkozott az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival is. Elhangzott, a jövőben a határon túli magyar, illetve a német nyelvterületek felé szeretnének nyitni. Szó esett a tanyán élő lakosság helyzetéről is. Ezzel kapcsolatban évek óta visszatérő probléma a külterületi utak állapota. A nagy mezőgazdasági gépek gyakran járhatatlanná teszik azokat. Pozitívumként emelték ki a tanyavilág villamosellátását, a közterületi világítás azonban még fejlesztésre szorul.A testület tárgyalta a Szőlőhegyi utcai „kisposta" megvételét, a volt laktanyaépület felújítását, illetve az első lakás megszerzésének támogatását is. Szintén elhangzott, Csongrád jövőre is csatlakozik a Start munkaprogramhoz.