Radnóti nyomában a versvándor - végigjárja az erőltetett menet útját Tóth Péter Lóránt

Lóránt közismert megyénk irodalomszerető közösségében, a versvándor az elmúlt években sok előadást, rendhagyó órát tartott Csongrádon, Szegeden, Szentesen és Makón, de megfordult Algyőn, Felgyőn, Deszken, Csanyteleken és Tömörkényen is.



– Már középiskolás koromban foglalkoztatott, hogyan nézhetett ki Borban a Lager Heidenau, milyen helyen volt Radnóti Žagubica fölött a hegyekben. Arra is kíváncsi vagyok, mennyit változtak ezek a helyek hetvenöt év alatt. A teljes út 800 kilométer lesz, ebből 650 kilométert gyalog, 150-et, Mohács és Szentkirályszabadja között vonattal teszek meg, csakúgy, mint anno a munkaszolgálatosok – beszélt útjáról Tóth Péter. A versvándor a három országot érintő útja közben tizenöt magyarlakta településen tart pódiumelőadást Kőszegi Ábel Töredék című művéből, amely Radnóti utolsó hónapjairól számol be.



Tóth Péter nem mindennapi zarándokútjával nemcsak Radnóti emléke előtt akar tisztelegni, de a mellette elhunyt több ezer munkaszolgálatos előtt is. A versvándor a költő műveivel hangolódik a nagy útra, amiből majd útinapló is készül.