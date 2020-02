Szegedi közönségtalálkozón vett részt Gera Marina

Gera Marina, az Örök tél című film főszereplője a Szegeden tartott közönségtalálkozón elmondta, testileg és lelkileg egyaránt nagy kihívás volt számára a forgatás. Az Emmy-díjas színésznő a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja apropóján látogatott szülővárosába.

– A málenkij robottal kapcsolatban elég sok előzetes információval bírtam, mert édesapám nagyon sokat mesélt nekem erről a témáról, hogy mennyi embert elhurcoltak. Emellett nagyon korán kezembe kaptam az Ivan Gyeniszovics egy napja című könyvet, amely szintén nagyon témába vág – mondta Gera Marina, majd hozzátette: előismereteinek kiegészítéseképpen dokumentumfilmek megtekintésével készült az Örök tél című filmben játszott szerepére.

– A hazatérő nőkkel készült riportokat néztem elsősorban, mert én is egy málenkij robotra elhurcolt nőt játszom a filmben, amely igaz történet alapján készült. Az a rengeteg érzelem, amely feltolult e riportokban, számomra színészként nagyon fontos volt – közölte.

A felkészülés testileg és lelkileg egyaránt kihívást jelentett a színésznő számára.

– Egy speciális diétával 10–12 kilogrammot fogytam viszonylag rövid idő alatt. Elég nehéz volt vékonyról már-már egészségtelenül soványra fogyni. Ráadásul úgy, hogy imádok enni. Komoly fegyelmet igényelt. Persze nem ez volt a legnehezebb ebben a szerepben. A lelki része sokkal inkább, hiszen nagyon súlyos témát ábrázol a film – fejtette ki. Hozzátette, a forgatás előtt egy központi kapcsolatot igyekezett nagyon erősen felépíteni magában, mégpedig az anya-gyermek kapcsolatot, jóllehet nincs gyermeke.

– Tudtam, hogyha sikerül elérnem, hogy e kötődés zsigerileg meglegyen bennem, és a forgatás közben ezt elszakítják, akkor nem is kell játszani, hanem magától jön az érzés – magyarázta. Elárulta azt is, olyan nagy sikerrel élte bele magát az anya szerepbe, hogy az a valóságban is könnyekre fakasztotta.

– Mikor kijött a film előzetese, mutattam a páromnak benne Fehérvári Norinát, aki a kislányomat játssza, és elsírtam magam – mesélte.

A film 2018-as bemutatása után rengeteg nézői levelet kapott, amelyben nagyon sokan saját családi történetüket, rokonaik elhurcoltatásának históriáját osztották meg a színésznővel.

– Az Emmy-díjamat az elhurcoltak emlékének ajánlottam. Ezáltal még erősebb fókuszba került e fontos és súlyos téma – közölte.