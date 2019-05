Minél hamarabb el kell távolítani a kullancsot

A testben talált kullancsot minél hamarabb el kell távolítani, mert a betegségek kialakulásában nagy jelentősége van annak, hogy mennyi idő telik el a csípés és az eltávolítás között - közölte Földvári Gábor parazitológus kutató az M1 aktuális csatornán hétfőn.



A szakértő azt mondta, ha valaki kirándulás közben veszi észre a kullancsot, nem érdemes megvárnia, amíg hazaér, inkább azonnal - akár körömmel is - távolítsa el azt.



A gyógyszertárakban kapható kullancstesztet - amely azt mutatja meg, hogy az adott kullancs fertőzött-e a Lyme-kórt okozó Borellia baktériummal - is érdemes elvégezni - javasolta, hozzátéve ugyanakkor: a teszt nem mutat 100 százalékos eredményt, és pozitív eredmény esetén sem törvényszerű a megbetegedés.



Mint mondta, nem lehet átlagot mondani, hogy régiónként milyen arányban fertőzöttek ezzel a kullancsok, de európai vizsgálatok szerint harmaduk az lehet.



A Lyme-kór első tünete a vándorló folt. Ha ezt észreveszik, és időben elkezdődik a kezelés, antibiotikummal jól kezelhető, a nehéz diagnosztika miatt viszont sok esetben későn vagy nem is ismerik fel a betegséget - ismertette.



A szakértő kitért arra is, a kullancs nem megy át az állatokból az emberbe, mert amikor a kullancs gazdát talál, addig marad rajta, amíg le nem pottyan. Az utána kikelő lárvák azonban már veszélyt jelentenek az emberre is - hívta fel a figyelmet Földvári Gábor.



