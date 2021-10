56-os érdemeiért tüntette ki Hódmezővásárhely a nemzetőrt – Fotók

„Én nem egy lövöldöző hős voltam, hanem egy városszerető legény” – így foglalta össze 1956-os szerepét a hódmezővásárhelyi vitéz Kádár Imre József. Közreműködött a túlerőben lévő szovjetekkel történő tárgyalások felvételében azért, hogy a szülővárosában ne rendezzenek vérfürdőt a bevonuláskor.

Vitéz Kádár Imre József 1933-ban született Hódmezővásárhelyen. Ahogyan ő fogalmazott, munkás alapokon nyugvó kispolgári családban nőtt fel.

Nyomozót akartak csinálni belőle

– A négy elemi elvégzése után a Bethlen-gimnáziumban érettségiztem, majd a Magasépítő Nemzeti Vállalat gépkezelője lettem. Édesapám nem lépett be a kommunista pártba, mert ő szociáldemokrata volt, úgyhogy ez meghatározta a sorsunkat. Az övét is, mert nyugdíjazták, az enyémet pedig azzal, hogy nem fejezhettem be a jogi egyetemet. Ezért 1952 nyarán visszamentem a magasépítő vállalathoz betonkeverő-gépkezelőnek. Egyik nap, a munka után az Andrássy úton sétálgattam, a könyvesboltnál, amikor odalépett hozzám egy általam régebbről ismert rend­őr százados. Azt mondta, hogy készülődjek, mert másnap jelentkeznem kell a Belügyminisztériumban rendőrtiszti továbbképzésre. Kiderült, kinéztek, nyomozót akartak csinálni belőlem. Másnap meglátta a magasépítős főnököm, hogy hivatalos autóban ülök. Rohant a rendőrségre, hogy kimentsen, azt hitte, elviszik a beosztottját, „pedig az a gyerek biztos nem csinált semmit”. Voltak ilyen jó emberek. Akkoriban ez nagyon bátor tettnek számított. Megnyugtatták, hogy csak továbbképeznek – mesélte vitéz Kádár Imre József.

– Jó szándékú rendőrök közben figyelmeztették édesapámat, hogy ügyeljenek rám, mert ahová visznek, ott ácskapoccsal verik szét az ember fejét, hogy megtörjék. Végül a tanfolyam elvégzése után arra hivatkozva, hogy idős szü­­leim vannak, ha­­zajöttem. Itthon négyszobás lakásunk volt, ha nem kerülök ha­­za, annak a felét is elvették volna a csa­­ládunktól. 1952 nya­­rától a szentesi városi ta­­nács kihágási bírója lettem, egészen addig, amíg be nem soroztak. 1953. október 24-én vonultam be Budapestre.

A nemzetőrség távbeszélő ügyeletese lett

Kádár Imre József írnok lett a hírszolgálati főnök mellett, majd Taszárra helyezték át, ahol távbeszélőközpont-kezelő is volt, majd anyagkezelő raktárosnak nevezték ki. Rövidesen Kaposvárra került.

– A leszerelési szabadságom 1956. október 31-én kezdődött. Hogy mi történt október 23-án, erről nem sokat tudtam, csak amit a rádióban bemondtak – idézte fel.

Amikor hazajött Vásárhelyre, jelentkeznie kellett a nemzetőrségnél. Ott távbeszélő ügyeletes lett, és főhadnaggyá ne­vezték ki.

– Éppen szolgálatban voltam, amikor kiadták a parancsot az ÁVH-sok „levadászatára”, hogy a nép agyon ne verje őket. Vagyis, hogy bíróság és ne önbíráskodás ítélkezzen felettük. Egy gépkocsivezető közben feljött, és megkérdezte, tényleg menni kell-e az ÁVH-sokat begyűjteni, mert ő nem akar golyót kapni. Én annyit válaszoltam neki, hogy „Forradalomban mindenki részére van egy golyó.” Ennek a mondatnak később nagy jelentősége volt, mert úgy állította be, hogy én golyót akartam belé röpíteni. Közben eljött 1956. november 4-e. A vásárhelyi Kossuth téren, a Pesti Csemege emeletén volt az ÁVH-sok hadiszállása. Akkorra elfoglaltuk. Közben hírt kaptunk, hogy hatalmas, modernül felszerelt szovjet hadosztály jön ellenünk, már Békéscsabán vannak. Reménytelen lesz fellépni ellenük, kész öngyilkosság. Azt is hallottuk, hogy ott szó nélkül belőttek a laktanyába.

80 percig tudták volna védeni a várost

– November 4-én 15 órakor a városparancsnok elrendelte a nemzetőrgyűlést. Azt mondta, annyi lőszerünk van, hogy a várost 80 percig tudjuk megvédeni. A többség azt akarta, hogy másnap reggel menjünk a szovjetek elé. Éjszaka nem volt váltótársam, bent kellett maradnom. Jött a várospa­rancsnok, és kérdezte, hogy én mi­­ért nem szóltam hozzá és mi a véleményem? Őszintén megmondtam, hogy én nem értek egyet a forrófejűekkel. Csak gyalogsági fegy­­verünk van. Ha ezekkel rájuk lövünk, azzal nem állítjuk meg őket, viszont ma­­gunkra haragítjuk. Ha hagyjuk őket, végighajtanak a városon. Ha fel­­dühítjük őket, kő kövön nem marad… Azt mondta, ő viszont arra kapott parancsot, hogy állítsa meg és fordítsa vissza a szovjeteket. Én azt válaszoltam, parancsot ugyan kapott de eszközt hozzá, nem! Én ültem, ő meg állt, rólam már szakadt a víz, de addig győzködtem, amíg elfogadta a javaslatom, hogy ne a szovjetek ellen, hanem elé menjünk, és adjuk fel a várost, hogy ne pusztítsák el. Legyőzni úgysem tudjuk őket, akkor legalább ne tiportassuk el. Végül azt mondta, lehet, hogy igazam van. Másnap reggel kiadta a parancsot, hogy készítsünk fehér zászlót. Végül rám maradt a feladat. Ezzel ment ki a városhatárba tárgyalni a delegáció. Úgy gondolom, ebben volt az én 56-os dicsőségem. Nem egy lövöldöző hős voltam, ha­­­­nem egy városszerető legény. A delegációt visszaküldték, hogy árok­­parton nem tárgyalnak. Fél egy körül jelentek meg a szovjetek, hogy találkozzanak a városparancsnokkal. Vásárhely megmenekült a véres utcai harcoktól.

Büntették, mert szemben állt az állammal

Vitéz Kádár Imre József arra is visszaemlékezett, hogy három másik katonával az ő feladata volt, hogy a begyűjtött ÁVH-sokat élelemmel ellássák.

– Szóltak, hogy kevés az ebéd. Emberségből a Belügyminisztérium raktárából engedéllyel konzerveket és cigarettát szedtünk össze, azt vittük be nekik.

A néhány napig tartó nemzetőri tevékenysége miatt végül vitéz Kádár Imre Józsefet ügyviteli egyszerűsítés címén azonnali hatállyal elbocsátották a szentesi járási hivataltól. Öt évig munkanélküli segélyből és alkalmi munkákból élt, minden munkát elvállalt, ami szembejött. Dolgozott kerti segédmunkásként, töltőtollat javított, kályhát tisztított. Azért büntették, amiért „a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi rendjével szemben állt”.

1958-ban az ÁVH-sok az 56-os múltja miatt olyan súlyosan bántalmazták, hogy öntudatlan állapotban szállították haza.

– Megtiltották a szüleimnek, hogy kórházban kezeltessenek, így azt édesanyám végezte el, szomszédunk, Nagy Mihály orvossegéd irányítása mellett. Végül édesanyám egyhavi gondos ápolással állított talpra – emlékezett vissza.

Nem ellenforradalmározták le

– A korábban említett gépkocsivezető félrevezető vallomása miatt a Katonai Ügyészségre került az ügyem. Végül kiderült az igazság és felmentettek. Ezután már kaptam munkát. De volt olyan munkahely, ahonnan azért tettek ki, mert nem voltam hajlandó belépni a pártba, vagy elmenni munkásőrnek. Az egyik munkahelyemen azokkal az ÁVH-sokkal is összefutottam, akiknek elintéztem, hogy elegendő ételt kapjanak. Ők nem ellenforradalmároztak le, hanem 56-osnak szólítottak. Végül a porcelángyárból mentem rokkantnyugdíjba 1992-ben.

Kádár Imre József a 70-es években megnősült, 1974-ben született meg a kislányuk. Feleségével rövid házasság után elváltak. Unokája ma már 16 éves.

A rendszerváltozás után, 1992-ben megkapta az 1956-os emlékérmet.

– A méltatásba azonban hiba csúszott. Azt írták, „Kádár József baj­­társnak, aki 56-ban hazánk füg­­­­getlenségéért és az emberi szabadságjogokért folyó harcok során nemzetőrként élete kockáztatásával önként, hősiesen harcolt”. Ez nem igaz. Pont azért „harcoltam”, hogy ne folyjon vér – mondta a 88 éves férfi.

Kádár József megkapta a Nemzetőr jelvényt, vitézzé is nyilvánították, átvehette a Hazáért Ér­demkereszt Arany Fokozatát is. Legutóbb, augusztus 20-án pedig Hódmezővásárhely önkormányzata tüntette ki „Signum Urbis Ho­­norantis” elismeréssel.