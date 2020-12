A csillagok nyomában

Nemes Ferenc három éve még leginkább úgy jellemezte volna magát, mint egy tetovált rocker, akinek mindene a bulizás. Aztán viszont egy nagy fordulatot vett az élete, hátat fordított a korábbi életmódjának, és minden szabadidejét az égbolt vizsgálatának szentelte. Mára egy több ezer fős csillagászattal foglalkozó közösséget vezet, ahol jó tanácsokkal segíti a kezdőket.

– Egészen más típusú életmódot éltem, mint most, zenéltem, tetováltam, aztán három éve egyszer csak úgy döntöttem, elég volt, véget vetek a lázadó, bulizós, rocker életnek. Gondolkodtam, hogy mihez kezdhetnék a felszabadult időmmel, ekkor jött képbe a csillagászat: gyerekkorom óta érdekelt, csak sosem jutott rá elég időm, mindig más volt a fontosabb. Belemerültem, éjszakákon át olvastam a témáról, aztán vettem egy kis távcsövet. Azzal láttam meg a Szaturnusz gyűrűit a kertünkből, abban a pillanatban rabul ejtett a dolog. A párom, Valkai Erika fotózik, ő a villámokat szereti, viharvadász. Innen jött az ötlet, hogy én is megörökítsem valahogy a látottakat – mesélte Nemes Ferenc.

Az amatőr asztrofotós elkezdte összeállítani a felszerelését, de az eszközök igen drágák voltak – némelyik szó szerint csillagászati összegbe került – ezért inkább úgy döntött, maga próbálja meg összeszerelni, amit csak lehet. – Az első távcsövem egyik alkatrésze törött volt, amikor kicsomagoltam, azt kénytelen voltam megcsinálni, így kezdődött a barkácsolás, feltalálás.

Többek között ezért is hoztam létre a Csillagvadászok közösséget a Facebookon, hogy elérhetővé tegyük a csillagászatot mindenkinek.

Nálunk azok is kaphatnak hasznos tippeket, trükköket, akik nem tehetik meg, hogy drága felszerelést vegyenek, vagy máshol nem kaptak segítséget. Amikor én kezdőként elkezdtem érdeklődni az ezzel a témával foglalkozó csoportokban, nem kaptam segítséget, sőt, inkább elhajtottak, a párom mellett egyedül Horváth László és Sáfár Sándor segítettek. Ezért is fontos, hogy a közösségünkben segítsünk egymásnak: leckéket írok, amiben hétköznapi nyelven beszélünk az asztrofotózásról, illetve hetente egy élő videót is adok – számolt be Nemes Ferenc.

Hozzátette, bár volt, hogy

Holdról készült asztrofotóját választotta a nap képének a National Geographic,

mégsem ez számít, a legfontosabb feladatának a csaknem négyezer fős közösségük egyben tartását tartja.

A Csillagvadászok között a hagyományos fotózás mellett a mobiltelefonos fotózás is téma, emiatt szakmai körökben egyenesen eretneknek kiáltották ki az asztrofotóst.

– Amikor kiderült, hogy mobilos fotókat is csinálok az égboltról, szinte ellenségként kezeltek bizonyos csoportokban. Én azt szeretném megmutatni, hogy igenis lehet akár egy mobiltelefonnal is értékelhető képeket készíteni a csillagokról, egy mobil és egy állvány elég lehet hozzá. A különböző módszereket kiegészítve a saját ötleteimmel egy olyan adaptert fejlesztettem ki, aminek a segítségével rá lehet csatlakoztatni a telefont a távcsőre: fotóztam már ilyen technikával a Marsot és az Orion-ködöt is.

Több dolgon is dolgozom, ami a csillagászathoz, a fotózáshoz kapcsolódik, sok újításom már nem csak papíron létezik. Az tervezem, hogy hivatalosan is gyártani fogom ezeket az eszközöket, tavasszal, nyár elején már szeretném elindítani a gyártást – osztotta meg a hobbifotós.