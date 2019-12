Gyermekkarácsony az Agórában

Gyerekek és szüleik töltötték meg zsúfolásig a Szent-Györgyi Albert Agórát, ahol vasárnap rendezték a városi gyermekkarácsonyt.

A nagy munkában annyira megszomjazott vasárnap délelőtt a három és féléves Benyámin, hogy két pohár vizet is lehúzott a Szent-Györgyi Albert Agóra emeletén, ahol az egyik játékszigeten vonatot, utat és hidat épített.

Vasárnap 9.30 és 17 óra között rendezték meg a Gyermekkarácsony 2019 elnevezésű programsorozatot az Agórában, ahol az első emeleti élményműhelyekben egész nap karácsonyi ajándékkészítő alkotóház várta a gyerekeket, a színpadon pedig 10 és 18 óra között folyamatosan fellépők váltották egymást.

Az élményműhelyek egyikében, a karácsonyi ajándékkészítő alkotóházban találkoztunk a kilencéves Emíliával és húgával, a kilencéves Bernadettel, akik karácsonyfadíszeket varrtak.

– Otthon is szoktam varrni, nagyon szeretem. Régebben is voltunk itt, jó volt a hangulat, tavaly felléptem, táncoltam is – mesélte lelkesen Emília. Azt már a lányok édesanyja, Temesi Annamária tette hozzá, hogy hiába határozza el minden évben, hogy ebédre hazaérnek, ez eddig még sosem sikerült. – Általában délután öt lesz belőle, szerencsére már megfőztem otthon – tette hozzá az anyuka.