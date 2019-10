Gyűjtés mellett a szegedi kések történetét is kutatja Radics Béla

Több száz vágóeszközt gyűjtött össze az elmúlt évtizedekben Radics Béla. A szegedi férfi kedvence a szegedi bicska, melynek történetébe is alaposan beleásta magát. Egykori késesek családfáit kutatja és levéltárban keresi a mesterség múltját: valószínűleg nincs, aki nála többet tudna jelenleg erről a témáról.

Radics Béla egész élete a gyűjtőszenvedélyről szólt, hosszabb-rövidebb időre több tárgynak is a rabjává vált. Mint mesélte, gyűjtött például régi rádiókat is, de azt felesége unszolására hamar feladta – túl sok helyet foglaltak a lakásban. Legnagyobb gyűjteményében azonban az asszony sem lát semmi kivetnivalót: a kések és bicskák viszonylag kis helyen elférnek, ráadásul cipősdobozokban lapulnak a polcok tetején. Több száz van már belőlük, többségében szegedi, de legalábbis magyar mesterek művei. Ezeket egyébként most bárki megtekintheti, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban ugyanis kiállítást rendeztek belőlük.

