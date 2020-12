Hívek ajánlották fel a fenyőfákat

A nagylelkű szegediek a koronavírus okozta nehéz helyzetben is segítő kezet nyújtanak. Ezúttal a plébániák kaptak támogatást, így a város számos templomában fenyőillatban készülhetnek az év legszentebb ünnepére.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye több templomába is adományként érkezett a fenyőfa karácsonyra, a plébánosok szerint ez nagy segítség, hiszen a meglévő keretből nem tudtak volna több és méretesebb fát vásárolni. A szegediek jóvoltából azonban sok helyen idén is három-öt fa díszíti a templomokat.

Például a Torontál téren álló, idén 110 éves Árpád-házi Szent Erzsébet-templomot is. Ott három darab, többméteres fa emeli az ünnep fényét. Thorday Attila plébános elmondta, már a múlt hét közepén megérkeztek a növények, így mostanra fenyőillat tölti meg a templomukat. Kiderült, évek óta mindig mástól kapnak fenyőfákat, amelyeket a hívek a saját kertjükben nevelgetnek.

Ugyanígy a móravárosi Szent Kereszt-templomban is ott vannak már a fák, oda múlt hét csütörtökön érkezett a szállítmány. Ott öt karácsonyfa lesz, valamint a plébánián is állítanak egyet, szintén felajánlásból. Mindegyiket Haág Zalán KDNP-s önkormányzati képviselő vásárolta. Lapunknak elmondta, korábban Nógrádi Tibor volt képviselőtársa indította útjára ezt a kezdeményezést, amit ő hat évvel ezelőtt átvett tőle, és azóta is ápolja ezt a hagyományt.

Hozzátette, az évek során személyes kapcsolata alakult ki az egyházközséggel, így ezzel a segítséggel szerette volna idén is tehermentesíteni a plébániát, valamint célja, hogy hozzájáruljon egy közösségi ünnephez.

A fákat a hívek díszítik fel közösen, a fényfüzérek felett már eljárt az idő, ezért azokat idén le kellett cserélni. Az új égősorokat is adományokból vásárolták. A december 24-i, 15 óra 30 perckor kezdődő szentmisén nem kapcsolják fel a világítást, hanem gyertyafényben és az ünnepi égősorok fényében zajlik majd a mise.

Azonban nemcsak a római katolikus templomok kapnak fenyőt a hívektől, hanem a görög katolikusokat is segítik. Szegeden a Szent Rozália görögkatolikus kápolna három fát kapott, azokat szintén Haág Zalán ajánlotta fel, ezzel segítve a közösség ünnepi készülődését.