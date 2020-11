Amikor az ölünkben dorombol, nem gondolnánk, mire képes a cuki cicus – bezzeg ha elkap egy egeret vagy egy madarat!

A macska-egér harc egyenlőtlen küzdelmet jelent, és amikor azt mondjuk, játszik, mint macska az egérrel, akkor sem gondolunk semmi kedveset. Mert az efféle játéknak többnyire lehet tudni a végeredményét, ami az egyik „játszótárs” számára végzetes. Valószínűleg az az eset is úgy végződött, amit kollégánk lefotózott, hogy az egér búcsút vett a földi léttől – de hát a macskák feladata az egérfogás, mióta az emberek mellé szegődtek.

A macska egyébként a tökéletes ragadozó rugalmas, erős izmaival, hajlékony ízületeivel, gyors reflexeivel. Nem egy lassú állat, ha egyszer abbahagyja a pihenést kedvenc kanapénkon, rövid távon 50 kilométer/órás sebességet is elérhet. Álló helyzetből, függőlegesen fel tud ugrani kerítésekre, akár kétméteres magasságba, az egyensúlyozásban hosszú, hajlékony farka is segíti. Ha mindehhez hozzávesszük a – behúzható – karmokat is, lehet sejteni, hogy az egérnek nincs esélye ellene. A macska nem csak azért öl, mert éhes, a vadászösztön is mozgatja. Az anyamacska a kölykeit is így tanítja zsákmányszerzésre – láttuk többször, hogy élő egeret vetett a kiscicák elé, hadd gyakoroljanak. Van, amelyik a gazdája lábai elé fekteti le a madár vagy egér tetemét, mint ajándékot. Bele sem kóstol.