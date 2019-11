Kézművesremekek Petőfi-telepen – Fotók

Kézművesek foglalták el a petőfi-telepi művelődési házat szombaton. Az egész napos programon lehetett ékszereket és bonbonokat készíteni, de olyan lányokkal is találkoztunk, akik a nagymama karácsonyi ajándékát csinálták meg saját kezűleg.

Néhány éve biztosan nincs olyan rendezvény az országban a nagy vásárokon át egészen a kisebb falunapokig, ahol ne jelenne meg, és állítaná ki a portékáját jó pár kézműves. Ők találkoztak szombaton a Petőfi-telepi Művelődési Házban, ahol a Magocska Kézműves Baráti Kör rendezte meg az Adventi vásárt és workshopot.

Nem sokkal dél után értünk oda, és már mindenki kipakolt a nagyteremben elhelyezett asztalokra. A mostani rendezvény már a karácsonyi készülődés jegyében telt, és ez látszott is a kiállított darabok jó részén.

Ahogy mindig, most is ott volt az Adventi Magocska feszten az úgynevezett Alkotó Zugával Bea Alkotóműhely is. Náluk a legkisebb gyermekek a „csomózós” karácsonyfát készíthettek, a nagyobbak pedig megpróbálkozhattak a karácsonyi manó és a cserepes feldíszített textil karácsonyfa megalkotásával.

Egy másik asztalnál Molnár Veronika segítségével Adventi koszorút, ablakdekorációkat és mécsestartókat csináltak, és ugyanitt egyedi üvegajándék készítésére is volt lehetőség.

A mesterek egyébként mindenkivel segítőkészek voltak, lépésről-lépésre magyarázták el a vállalkozó szelleműeknek, hogy hogyan lesz egy kis vatta, egy hungarocellgolyó és néhány gyöngyből karácsonyi ajándék mondjuk a nagymamának.

Ezzel próbálkozott Czeigerschmidt Anna is, aki azt mondta lapunknak, hogy a nagymamáinak készíti el a karácsonyi ajándékát. Pár méterre innen, egy másik asztalnál pedig már Reiner Betty várta a kisebbeket és nagyobbakat. Ők hegyikristályból készítettek különféle tárgyakat. Volt aki nyakláncot csinált, vagy kulcstartót, vagy éppen autódíszt készített a kristályokból.

Aki megéhezett, annak sem kellett kétségbe esnie, mert volt egy olyan kiállító is, aki bonbonokat készített, természetesen ezeket is kézműves technológiával.

Az egyik kiállító elmondta, hogy a Magocska olyan helyi kézművesek közössége, akik nem csak árusítják termékeiket, hanem vállalkoznak arra is, hogy az érdeklődőket bevezessék az alkotói folyamatokba.

A mesterek végigvezetik a vállalkozó kedvű alkotókat az egyes munkafolyamatokon, hogy a késztermék egyéni, személyre szóló alkotássá váljék. Mindeközben megtapasztalhatják az elmélyült alkotást és kikapcsolhatják a külvilágot – foglalta össze a Magocska hitvallását szinte az összes kiállító, akik kivétel nélkül elmondták azt is, hogy jól sikerült a rendezvény, és újabb rajongói is lettek a kézműves termékeknek.