Messziről jönnek a rántott körömért

Száz kilót főznek le egyszerre belőle, és egy hétvége alatt elfogy. Rántott körömre Kübekházán előrendelést vesznek fel, hogy minden kívánságot teljesíteni tudjanak a falu hangulatos éttermében.

– A járványhelyzet okozta megszorításokat mi is érezzük, át kellett állnunk a kiszállításra. Vendégeink csak annyi időre jöhetnek be hozzánk, hogy elvigyék az ételt, de a köröm annyira népszerű, hogy így is sokan viszik. Ha kihirdetjük, hogy rántott köröm hétvégénk lesz, akkor Budapestről, Bajáról, Gyuláról és más városokból is eljönnek hozzánk a finomságért – mondta lapunknak Hegedűs-Molnár Edit, a Kübecker Manufaktur ügyvezetője.

Mint azt korábban megírtuk, augusztusban a Kübecker Manufaktur harmadik születésnapját ünnepelték Kübekházán. Alapítása óta a hangulatos étterem a falu kulturális motorjává vált, hétről hétre hirdetnek speciális ételekből menüakciókat a sváb konyhát kedvelő vendégeknek.

Nem vitte a sírba

– Volt egy idős sváb bácsi a faluban, ő árulta el nem sokkal halála előtt a rántott köröm receptjét. Azóta féltve őrzöm az elkészítés titkát. Azt mondta nekem, hogy egyszer próbáljuk ki, mert nagyon finom. Igaza volt, hamar megszerettük, az­­óta a híre távolabbra is eljutott már – fogalmazott Edit.

A kübekházi sváb–magyar ételkülönlegességért nem vé­letlenül állnak sorba az em­­berek, mi is megkóstoltuk. A körömpörkölt hagyományos étel, de a rántott köröm amellett, hogy gusztusosan tálalható, roppant finom. Edit szerint bár a sült-rántott köröm elkészítése elég munkaigényes, és többórás előkészülettel jár, megéri a fáradozást.

Órák hosszat főzik

Kübekházán négy órán keresztül egy hagymás-fűszeres lé­­ben főzik a sertéskörmöt, majd kicsontozzák a darabokat. Az így előkészített húst lehűtik, befűszerezik, majd bepanírozzák és kisütik. Háziasszonyunk szerint ez olyan hosszú folyamat, hogy aki otthon egy ebédet szeretne főzni, szinte biztos, hogy nem vállalja be az elkészítését. Nemcsak ezért szeretnek azonban betérni hozzájuk rendszeresen a húsimádók.

Omlik a fűszeres étel

Megkóstoltuk. Valóban remek rántott különlegességet készítenek a manufaktúrában. A köröm állaga leginkább a velőhöz hasonlít, omlik, már-már szétfolyik az ember szájában a falat. Fűszeres és nem zsíros, karakteres ízét kellemesen ki­­egészíti a rászórt sült hagyma és a mellé kínált tartármártás. Idén köröm már nem lesz, de csülökhétvégét is tartott már a Kübecker. A csülköket eredeti bajor recept alapján, párolt káposztával, knédlivel, kemencében egészben sült héjas burgonyával készítik.