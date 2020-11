Minden szűrővizsgálat időpontja betelt a sándorfalvi egészséghéten

Népszerűek az egészséghét szűrővizsgálatai Sándorfalván: minden időpont már előzetesen betelt. A helyben végzett vizsgálatoknak köszönhetően sok olyan páciens is megjelenik, akik máskülönben nem mentek volna el orvoshoz.

Bár szűkebb programkínálattal, de idén is megrendezik Sándorfalván az Egészséghetet. Hétfő óta várják a lakosságot különféle szűrővizsgálatokra, melyekért csupán az önköltségi árat kell kifizetni.

– A településen immár több mint 20 éve működik ez a program, idén azonban a koronavírus miatt kérdéses volt, hogy meg tudjuk-e rendezni. Végül az a döntés született, hogy a legfontosabb szűrővizsgálatokat tartjuk meg. A nyitó- és zárórendezvényről, valamint az előadásokról lemondtunk – mondta lapunknak Vári Istvánné, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője. Hozzátette: az érdeklődés szerencsére nem esett vissza: minden vizsgálatra beteltek az időpontok.

Október 3-án az egészségházban bőrgyógyászati vizsgálatot és mikroszkópos anyajegyszűrést tartottak. Szűcs László bőr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos elmondta, fontos, hogy évente mindenki elmenjen egy ilyen ellenőrzésre, hiszen akár pár hónap alatt is kialakulhatnak súlyos elváltozások.

A Gyógykuckóban ultrahangos szűrővizsgálatot tartott Zagorac Nikola radiológus szakorvos.

– A hasat, a kismedencét és a pajzsmirigyet vizsgálom át. Ezzel az egyszerű és fájdalommentes diagnosztikai módszerrel gyulladások, kövek és daganatok is felfedezhetők. A páciensek 80 százalékánál pedig találok is valamilyen eltérést. Azok aránya, akiknél további szakorvosi vizsgálatra is szükség van, nagyjából 20 százalék – foglalta össze a programmal kapcsolatos tapasztalatait. Hozzátette, a sándorfalvi egészséghét azért jó kezdeményezés, mert sokan, akik itt megjelennek, valószínűleg Szegedre nem utaznának be ugyanezért.

A programsorozat péntekig tart: október 4-én és 5-én például a Budai Sándor Művelődési Házban véradást tartanak, de lesz még bőrgyógyászati és nőgyógyászati szűrés is.