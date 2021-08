Öten is a főtáblán szerepelhetnek

Elstartol a Mol Magyar Kupa új idénye, a főtábla első fordulójában öt Csongrád-Csanád megyei csapat érintett. A Tiszasziget neves ellenfelet fogad, de magasabb osztálybeli rivális vár az SZVSE-re is.

Összesen öt megyei csapat lehet ott a Mol Magyar Kupa első fordulójában, ahol az NB I.-es és NB II.-es csapatok még nem lépnek pályára.

Ikarus BSE – Hódmezővásárhelyi FC, szombat, 16.30

A HFC a BLSZ I.-ben szereplő Ikarus vendége lesz, a csapat tavaly osztályában a 14. helyen végzett, a vásárhelyiek viszont győzelemmel kezdték az NB III.-as bajnokságot.

– Biztos, hogy lesznek változások a múlt heti csapathoz képest, de összességében nem lehet más a célunk mint a továbbjutás. Külön nem készülünk az ellenfélből, szeretném, ha ugyanazt a játékot nyújtaná a csapat, amin elkezdtünk dolgozni, úgy érzem, ha ez sikerül, nem lehet problémánk. Csapatban gondolkozom, nem egyénekben, szeretném, ha mindenki meccsben maradna. Minden tétmeccs fontos számunkra, így minden kerettagnak lesz lehetősége bizonyítani – mondta Koncz Zsolt, a HFC edzője.

SZVSE–Füzesgyarmat, szombat, 16.30

Magasabb osztálybeli ellenfél jutott a sorsoláson az SZVSE-nek, amely a Füzesgyarmatot fogadja Mórahalmon.– Az NB III. Keleti csoportjának egyik topcsapatával találkozunk. A keretünk kicserélődött a nyáron. Ránk férne egy jó eredmény a bajnokság előtt, a bravúrhoz azonban az kell, hogy mindenki fizikálisan és mentálisan is a maximumot tudja nyújtani. Jó mérkőzésre számítok, szeretnénk egy szép eredményt elérni és továbbjutni. Mindig különleges Magyar Kupa-mérkőzést játszani a főtáblán, meglátjuk, hogy az elvégzett háromhetes munka alapján mire leszünk képesek – nyilatkozta Paksi Péter, az SZVSE edzője.

Algyő–Gyömrő, szombat, 16.30

Algyőre a Pest megyei I. osztály újonca, a Gyömrő érkezik.

– Egyértelmű célunk volt, hogy a főtáblára kerüljünk, ez nehéz úton és kis szerencsével, de sikerült. Ha már itt vagyunk, szeretnénk minél tovább jutni. Kicsit csalóka, hogy mi lennénk az esélyesek, még ha előny is, hogy nem kell utaznunk. Az ellenfelünk attól függetlenül, hogy most jutott fel, nem lenézve a Csongrád-Csanád megyei II. osztályú csapatokat, de lényegesen erősebb játékerőt képvisel a Gyömrő, hiszen több, NB III.-ban is megfordult játékos is van a keretükben. Az érkezőinkkel még csiszolódnunk kell, és akadnak szabadságon lévő játékosaink is – osztotta meg várakozásait Podonyi Norbert, az Algyő edzője.

Tiszasziget–BVSC, szombat, 16.30

Egy tradicionális klub, a BVSC látogat Tiszaszigetre, a zuglóiak tavaly az NB III. Keleti csoportjának második helyén végeztek.– Komoly háttérrel és játékoskerettel rendelkezik az ellenfelünk. A célunk így egy tisztes helytállás lehet, de persze azt sulykolom a játékosaimnak, egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Még nem vagyunk topformában, akad bőven teendőnk a bajnoki rajtig, de bízom benne, hogy egy jó hozzáállással meg tudjuk mutatni magunkat a BVSC ellen – nyilatkozta Bernát Péter, a Tiszasziget játékos-edzője.

Jánoshalmi FC–Kiskundorozsma, vasárnap, 16.30

Az osztályozót megnyerte, végül maradt a Bács megyei I. osztályú bajnokságban a Jánoshalma.

– Jó lenne természetesen továbbjutni, de nem tudni, milyen erős csapat vár ránk vasárnap. Mivel a felkészülési időszakban vagyunk, rengeteg futást és ütközést, tulajdonképpen egy nagyon kemény edzést várunk a csapattól. Számunkra az is szép dolog, hogy a főtáblára feljutottunk, és persze nagy dolog lenne továbbjutni, de semmi tragédia nincs belőle, ha itt véget ér a kupakaland. Hajtsunk és ütközzünk, ez a lényeg – mondta Ottlik Roland, a Kiskundorozsma edzője.

A zöld mezes Algyő és a kék mezes Tiszasziget is hazai pályán játszhat, utóbbinak lehet nehezebb dolga szombaton. Fotó: Vidovics Ferenc