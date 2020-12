Szerenádot adtak az egészségügyi dolgozóknak és a betegeknek

December 17-én a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat lepte meg a klinikákon dolgozókat és lábadozókat egy karácsonyi szerenáddal. Ilyen módon szerették volna továbbítani feléjük a reményt és a szeretetet.

Az AranyEzüst Quartett a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat szervezésében adott szerenádot a Petri Gábor Klinikai Tömb és az Újklinika aulájában, a szolgálat munkatársai ezzel a jelképes ajándékkal szerettek volna ünnepi hangulatot csempészni a klinikákra.

Máramarosi Mária, a szolgálat koordinátora lapunknak elmondta,

ebben a nehéz helyzetben mindenképp szerettek volna ajándékot adni az egészségügyi dolgozóknak és a klinikákon fekvő betegeknek is,

valamint azt a reményt is fel akarták ébreszteni, hogy Jézus megszületik, és Isten szeretete közel van hozzánk.

Hozzátette, mivel most személyesen nehéz bejutni az osztályokra, ezért a szeretetet és a karácsony szellemét ilyen módon továbbították.

A quartett művészeitől azt kérték, hogy közismert, régi, hagyományos karácsonyi dalokat adjanak elő, hiszen azok mindenkit megérintenek.

Így felcsendült a Pásztorok, pásztorok, a Csendes éj, az Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő, a Mennyből az angyal, az Ó gyönyörű szép és a Dicsőség mennyben az Istennek ének is. Emellett hallható volt a Jingle Bells, valamint Arcangelo Corelli két karácsonyi darabja is, de ezek már ének nélkül.

Máramarosi Mária beszélt arról is, hogy emellett minden klinika minden osztályára adventi naptárakat juttattak be, ezek minden napra egy-egy lelki muníciót tartogattak. Ezen felül az egészségügyi intézmények vezetőin keresztül minden dolgozónak és betegnek üdvözlő képeslapot is juttatnak a napokban.

Azonban a meglepetés szerenádban nemcsak a Petri Gábor Klinikai Tömbben és az Újklinikán dolgozók, lábadozók részesülnek, hamarosan mindegyik tömbben felcsendülnek a karácsonyi dalok.