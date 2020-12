Téli vitorlázást tartottak a Tiszán

A szegedi vitorlások advent második hétvégéjén is vízre szálltak: még a jég sem mindig akadály, vallja a Tiszavirág Sportegyesület elnöke. Voltak náluk keményebbek is, akik meg is fürödtek a kora tavaszias időben a Laposon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Advent második hétvégéjén is kifutottak a vitorlások a Tisza szegedi szakaszán. Az enyhe, tavaszias idő volt, akit meredekebb lépésre csábított: a Metkép.hu fotóján két embert látni a Laposon, az egyik derékig a vízben, a másik már kint a folyóból. Mi gond lehetne akkor a vitorlázással? – Bár alapból nem a pancsolást tervezzük, elég egy váratlan szélforduló, vagy egy rossz mozdulat, és csobbanás a vége. Ezért kötelező felszerelés a váltás száraz ruha. Az oktatás idején a vízből mentést mentőlap segítségével szimuláljuk, de ha valós helyzet adódik, gyorsan kikötünk, és a konténerben hő­­sugárzókkal pillanatok alatt megszárítkozhat a fürdőző – foglalta össze Kipper György, a Tiszavirág Sportegyesület el­­nöke. Az oktatás is zajlik, csütörtökön tartják az idei utolsó vizsgát. A téli hónapokban a kishajós képzés zavartalanul folyik távoktatással.

Minden évben hírt adunk arról is, amikor újév alkalmából futnak ki a sportegyesület vitorlásai a vízre.

A jég sem feltétlenül akadály, mesélte Kipper György, amikor arról kérdeztük: van-e olyan időjárási körülmény, a szélcsenden kívül, amikor nem vitorláznak? – A hagyományos január elsejei, újévköszöntő vitorlázásoknál volt, hogy fel kellett törni a medencés kikötő pár centis jegét, hogy legyen hol vitorlázni. A költözés után a befagyott Tiszayacht kikötőből pedig 8-10 cm-es jég hátán kihúztuk a vitorlásokat az élő Tiszára, és a zajló folyón a jégtáblák között szlalomoztunk – kaptuk meg a választ. – Tervezzük a 2021-es újévköszöntő vitorlázást is. Újabb kihívás, hogy a vírus miatti előírások maximális betartásával mire lesz lehetőségünk. A Mindmegette karácsonyi ajánlata Pogácsától a sós rúdig! A legfinomabb sós vendégvárók az ünnepekre