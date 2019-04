Agrárkárok enyhítése támogatással - ha nincs növénybiztosítás, csak fél összeget kap a gazda

A kárenyhítési alapból a termelő csak akkor kapja meg a számára megítélt támogatás 100 százalékát, ha rendelkezik piaci növénybiztosítással is, egyébként csak 50 százalékos térítésre számíthat - hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége közleményében.



Kiemelték, a díjtámogatási rendszer 2012-es bevezetése óta a gazdálkodók a biztosítások díjának legfeljebb 65 százalékát utólag visszakaphatják. Ezt a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén lehet igényelni – a kérelmek beadásának határideje május 15.



A díjtámogatás éves keretösszegének 5 milliárd forintra emelése és szerkezetének egyszerűsítése mellett idén több csomag is kedvezően módosult. A szövetség szerint ezért tovább emelkedhet a biztosítással védett termőterületek aránya. Az Agrárminisztérium április elején közölte: az idei kárenyhítési évben eddig közel 550 aszálykárt jelentettek be, mintegy 24 ezer hektár területre, míg a múlt év azonos időszakában csupán egy ilyen érkezett, 41 hektárra. Idén elsősorban az alföldi megyékben károsodtak az őszi vetésű szántóföldi növénykultúrák.