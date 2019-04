Az Airbus támogatása miatt Washington több milliárdos vámot vetnek ki az Európai Unió termékeire

Washington 11 milliárd dollár értékű vámot kíván kivetni az Európai Uniós termékeire abban az esetben, ha az EU nem hagy fel az Airbus repülőgépgyártó vállalatnak nyújtott támogatással - jelentette be hétfő esti közleményében Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója.



Az amerikai kormányzat nem sokkal azt követően hozta nyilvánosságra álláspontját, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unió törvényellenesen nyújt támogatást az Airbusnak és az Egyesült Államok pedig szintén törvényellenesen szubvencionálja a Boeing repülőgépgyártót.



Robert Lighthizer közölte: a vámtarifákat az 1974-es kereskedelmi törvény alapján vetnék ki. A Trump-adminisztráció ugyanezzel a törvénnyel indokolta tavaly a kínai importárukra kivetett vámokat is. A bejelentett intézkedés 14 oldalon sorolja fel a kivetendő vámokat: ezek az élelmiszerektől kezdve a sajtokon, olívaolajon, gyümölcsökön át a borokig és a ruhaipari termékekig, több tucatnyi uniós árut érintenének.

Az újonnan beígért vámtarifák hozzáadódnának az európai acél-, és alumíniumtermékekre már korábban kivetett importvámokhoz és az autóipari árukra szintén beígért, de még nem kivetett vámokhoz.



A Washington és Brüsszel között az Airbus és a Boeing támogatása miatti vitára utalva Lighthizer a közleményben leszögezte: "ez a vita már 14 éve tart, és eljött az idő a cselekvéshez. A kormányzat azonnali válaszra készül, amint a WTO nyilvánosságra hozza az Egyesült Államok ellenintézkedéseinek értékét". A kereskedelmi főtárgyaló hangsúlyozta: az amerikai kormányzat végső célja az, hogy "megegyezésre jusson az Európai Unióval és véget vessenek a nagy, polgári célú repülőgépeknek nyújtott, a WTO előírásaival is ellentétes szubvenciónak".