Az év második felében jöhet a fogyasztóbarát lakáshitel-biztosítás

A fogyasztóbarát lakáshitel mintájára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóbarát lakáshitel-biztosítás létrehozását is fontolgatja, amelyről 2019 második felében születhet döntés - mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Kandrács Csaba, az MNB pénzügyi szervezetekért felelős ügyvezető igazgatója.



Az ügyvezető igazgató arról is beszélt, hogy a biztosítási piac egyes szegmenseiben, például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) területén elég nagy a verseny, de van ahol nem, például a lakásbiztosításnál.



Ha több szereplő versenyezne, akkor olcsóbbak lehetnének e biztosítások, vagy az ügyfelek ugyanazért a pénzért magasabb minőségű szolgáltatást kaphatnának - fejtette ki Kandrács Csaba.



A 2018-as év historikusan is kiemelkedő lesz a biztosítási ágazatban - fogalmazott az ügyvezető igazgató. A díjbevétel a szektorban elérheti az 1000 milliárd forintot, ami a 2017-es 956 milliárdhoz képest jelentős emelkedés - tette hozzá.



A biztosítók tőkearányos megtérülése (ROE) Magyarországon viszonylag magas, 24 százalék - hangúlyozta Kandrács Csaba és emlékeztetett arra, hogy a szektor jövőképéről szóló stratégiájukban 10-15 százalékos jövedelmezőséget határoztak meg.



Az MNB nem a profit ellen van - hangsúlyozta. Amikor viszont azt látja a jegybank, hogy koncentrált a piac, lehet még javítani a szolgáltatások minőségén, és emellett magas a jövedelmezőség, akkor felmerül a kérdés, hogy a piac szereplői ténylegesen mennyire versenyeznek egymással - vetette fel.



Az MNB például a kgfb-piacon tételes szerződés- és kár adatbázist épített fel - idézte fel az ügyvezető igazgató az eddigi intézkedések egyikét, amely a nagyobb versenyt és az átláthatóság növelését szolgálja.



Kandrács Csaba arra is kitért, hogy kívánatos lenne egy teljeskörű biztosítási garanciarendszer létrehozása a banki betétekhez, befektetési szolgáltatásokhoz kötődő garanciaintézmények mintájára. Ez jogalkotási kérdés, tehát kormányzati, majd parlamenti döntésre van szükség - jegyezte meg, utalva arra, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) vagy a Befektető-védelmi Alap (Beva) mintájára akár 30 millió forintig terjedhetne a garancia mértéke.