Budapestre helyezi át székhelyét a Nemzetközi Beruházási Bank

A Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) székhelyének áthelyezése Magyarországra tovább erősíti Magyarország és Budapest nemzetközi pénzügyi központi szerepét - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter azt követően, hogy Nyikolaj Koszovval, a nemzetközi pénzintézet elnökével aláírta az erről szóló egyezményt kedden Budapesten.A pénzügyminiszter kiemelte: a bank székhelyének áthelyezéséről szóló döntés számos előnnyel jár mind a nemzetközi pénzintézet, mind Magyarország számára, kedvező a bank részvényeseinek, ezzel párhuzamosan új lehetőségeket teremt a magyar pénzügyi és gazdasági élet szereplőinek is.A tárcavezető rámutatott: a bank Magyarországon megnyíló új központjának létrehozásával az NBB hatékonyabban kapcsolódhat be az európai pénzügyi-gazdasági életbe, széleskörű kapcsolatrendszert építhet ki az európai pénzintézetekkel és más nemzetközi fejlesztési bankokkal. Mindezek révén a bank jelentős szereplőjévé válhat a közép-európai beruházásoknak, a vállalati hitelezésnek és így a nemzetközi pénzügyi életnek is - jelezte Varga Mihály.A pénzügyminiszter rámutatott: az NBB székhelyének áthelyezése egy 2015 óta tartó folyamat eredménye, amelynek során 2015-ben Magyarország mind a bank, mind az ország számára előnyös módon megújította tagságát, azaz részvényessé vált a nemzetközi pénzintézetben, sőt, mára a bank harmadik legnagyobb részvényese lett.Varga Mihály jelezte: az elmúlt időszakban a többi tagállammal együtt, a bank vezetésének aktív részvételével, új stratégiai célokat tűztek ki, amelyek egy korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő nemzetközi fejlesztési pénzintézet kialakítását fogalmazták meg a bank vezetése számára.Varga Mihály emlékeztetett arra: a döntésről a legmagasabb szinten, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozóján egyeztettek. Rámutatott: a szerződés keddi ünnepélyes aláírásával veszi kezdetét az a folyamat, amelynek során az NBB a székhelyét Moszkvából Budapestre helyezi át.Azzal, hogy az NBB központja a jövőben Budapesten lesz, egy fontos multilaterális intézmény gazdagítja majd a "magyar pénzügyi palettát" - emelte ki a pénzügyminiszter.Varga Mihály logikus lépésnek nevezte, hogy egy terjeszkedő szakaszban lévő nemzetközi fejlesztési bank Magyarországon választ új székhelyet, amely megfelelő működési környezetet, magas ütemű és fenntartható gazdasági növekedést kínál.A pénzintézet magasan képzett pénzügyi szakembereket fog Magyarországra hozni, illetve itt tartani, emellett elősegítheti a hazai vállalatok nemzetközi piacra jutását is - tette hozzá a pénzügyminiszter. Kiemelte, hogy jelenleg öt nagy nemzetközi fejlesztési bank székhelye található az Európai Unió területén, de egyik sem a közép-európai régióban, így az NBB székhelyének Budapestre költözése jelentős előrelépés és elismerés a magyar gazdaságpolitika számára.Nyikolaj Koszov, a bank elnöke a pénzintézet Budapestre költözését történelmi jelentőségű lépésnek nevezte. Elmondta: a részvényesek azért is döntöttek a Budapestre költözés mellett, mert a magyarországi székhely lehetőséget biztosít a nemzetközi bank számára, hogy továbbfejlessze a nemzetközi pénzügyi partnerekkel az együttműködését, további forrásokat biztosítson tevékenységéhez és növelje a hitelminősítők bizalmát.Nyikolaj Koszov elmondta: a bank az elmúlt 3 év alatt 100 millió euró hitelt helyezett ki a magyar gazdaságba.A rendezvényen kiosztott, angol nyelvű háttéranyagból kiderült: az NBB tavalyi mérlegfőösszege mintegy 1,2 milliárd euró volt, szemben a 2017. évi közel 1,1 milliárddal. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi bank nettó hitelállománya a 2017-es 664 millió euróról 2018-ban 753 millió euróra bővült.A tervek szerint az NBB a mérlegfőösszegét 2022 végére 1,7 milliárd, a nettó hitelportfólióját 1,2 milliárd euróra szeretné növelni.