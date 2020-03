Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák

Beérni látszanak a felsőoktatás nemzetközi beágyazottságának erősítését, a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer hatékonyságának növelését célzó kormányzati erőfeszítések – hangsúlyozta Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a héten megjelent Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felmérés 2020-as szakterületi rangsorát értékelve.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem több tudományterületen is jó eredményt ért el, az élet- és orvostudományok területén pedig a Semmelweis Egyetem szerepelt a legjobban, amely a szűkebb képzésterületi lista 51-100. helyén zárt – sorolta.

Bódis József kiemelte: a magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre versenyképesebb diplomát adnak, a foglalkoztatás általános bővülésével mára gyakorlatilag megszűnt a diplomás munkanélküliség.

Magyarország jó gazdasági teljesítménye lehetővé teszi a felsőoktatás továbbfejlesztését, a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer egyetemközpontú átalakítását.

2020-ban az eddigi 133 milliárd forinthoz képest 32 milliárddal többet biztosít a kormány kutatás-fejlesztésre, e többletforrásból a felsőoktatás is részesül – közölte az államtitkár.

Bódis József elmondta, a megtett intézkedések – a kutatási hálózat átalakítása, a valós szükségleten alapuló diploma és kutatások finanszírozása – eredményeként az egyetemek és a kutatóintézetek is egyre jobban teljesítenek, és erre a világ élvonalába tartozó külföldi egyetemek is felfigyeltek.

Kitért arra is, hogy a kínai Fudan Egyetem után, most a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) is lehetőséget lát Magyarországban.