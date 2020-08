Több mint hétmilliárd forintra pályázhatnak a zöld cégek

A nyertes vállalkozások a 20 és 400 millió forint között elnyerhető támogatást egyebek mellett új eszközök beszerzésére, technológiai rendszerek kialakítására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra fordíthatják.

Megjelent 7,3 milliárd forintos keretösszeggel a hazai zöld gazdaság kapacitásainak fejlesztését támogató felhívás. A pályázatok 2020. augusztus 31-től nyújthatók be – tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-t.

A nyertes vállalkozások a 20 és 400 millió forint között elnyerhető támogatást egyebek mellett új eszközök beszerzésére, technológiai rendszerek kialakítására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra fordíthatják – részletezte a pénzügyi tárca vezetője.

A kkv-k támogatása most a koronavírus-válságban különösen fontos, munkahelyeket teremthet, segíthet a magyar gazdaság versenyképességének fenntartásában, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy Magyarország megőrizhesse a gazdasági növekedésben elért élvonalbeli helyét az Európai Unióban – szögezte le Varga Mihály. A kormány a környezetvédelmi célok mellett a magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokat is segíteni kívánja a zöldgazdasághoz kapcsolódó beruházásaik támogatása révén – tette hozzá a tárcavezető.

A Gazdaságvédelmi és innovációs program (Ginop) keretében megjelent konstrukció segíti az önálló termékek fejlesztését és a beszállítói értékláncban előre lépni képes feldolgozóipari vállalatokat, amelyek a zöldgazdasághoz kapcsolódó fejlesztések ipari, gyártói oldalát képviselik.

A megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik a korszerű infrastruktúrával ellátott telephelyek használata, javul a technológiai fejlettség, az eszköz- és tőkeellátottság a kapcsolódó iparágakban működő vállalkozások körében – ismertette Varga Mihály. Mindez hozzájárul a magasabb termelékenység, a magasabb hazai hozzáadott érték eléréséhez, valamint elősegíti az ipari tevékenységek környezetkárosító hatásainak csökkentését is – húzta alá a tárcavezető.