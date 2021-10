Akadozik a tűzifa kelet felől

A vásárhelyi tüzépet működtető vállalkozó tapasztalatai szerint egyre kevesebben vannak, akik még nyáron gondoskodnak a tűzifáról. Most, a hideg idő közeledtével megugrott a kereslet, azonban legalább egy hetet várni kell. Románia felől ugyanis akadozik a fa behozatala.

– A legtöbb tűzifát Romániából hozzuk be. Sajnos már nem teljesen folyamatos az ellátás, ennek oka részben a vírus. A hírekből mindannyian értesültünk arról, hogy milyen nehéz helyzetben van jelenleg Románia – mondta Maczelka Tibor tüzépes vállalkozó.

Áremelés várható

– Az is nehezíti a fa behozatalát, hogy az érintett területek ősszel jelentős esőket kapnak, nehezebb a kitermelés. Márpedig ilyenkor már csak friss kitermelést lehet beszerezni. Az akadozás a sokéves tapasztalat szerint azt is jelzi, hogy áremelés is lesz. Már a legutóbb behozott fát is drágábban adták, valószínűleg további árnövekedésre is számíthatunk – vetítette előre Maczelka Tibor. Hozzátette, az elmúlt két év enyhe tele azt eredményezte, hogy viszonylag jó ára volt a tűzrevalónak, kevesebb fa is fogyott.

Idénre viszont hidegebb telet jósolnak a meteorológusok, megugrott a kereslet is.

Kiment a divatból

Jelenleg nem is tudnak mindenkit azonnal kiszolgálni. A megrendeléstől számítva legalább egy hetet várniuk kell a vásárolóknak.

Maczelka Tibortól megtudtuk továbbá, hogy jelenleg a hasított, konyhakész fa ára má­zsánként 4500 Ft. A vásárlók a tapasztalat szerint egyszerre 20-30 mázsa fát vesznek meg, ritkábban előfordul, hogy 50-60 mázsát is betáraznak.

– Már nem divat az, hogy az előző fűtési szezon végén vagy a nyár elején veszik meg a következő évi tüzelőt. Pedig ezeken a meleg nyarakon szépen kiszáradna a fa őszre, ami jobb lenne a kályháknak is, és a fűtőérték is magasabb lenne, mint amikor nedves a fa. Pedig sok tüzép, köztük mi is, a nyáron még akcióztuk is a fát. Mázsánként ezer forinttal adtuk olcsóbban, de szinte senkinek sem kellett. Inkább mentek nyaralni az emberek, a kis pénzből élők pedig örültek, hogy fellélegeztek az előző tüzelési szezon után, és apránként, hónapról hónapra rakosgatták össze a fára valót – részletezte a vállalkozó.

Rönkök és szelezékek

A Vásárhelyen élő Szalai Éva családjával már vagy öt éve visszatért a gázfűtéshez.

– A hetvenes évek végétől bent van a gázunk, de van vegyes tüzelésű kazánunk is. A Gyurcsány-kormány idejében tértünk át a fára, mert nagyon sokba került a gáz. Most már azonban fordítva van. A rezsicsökkentéssel olcsóbb lett a gáz. A fa nemcsak az ára miatt volt drága, a fuvar és a helyére rakatás is pénzbe került. Az sem utolsó szempont, hogy öregszünk a férjemmel. Kényelmesebb gázzal fűtenünk – mondta.

A Vásárhely külterületén, Mátyáshalmon élő Hajdú Aladárné viszont fával fűt.

– Mindig egy helyről szerzem be a tűzrevalót még nyáron, biztos, ami biztos. Van benne rönkfa is, de a többsége szelezék, nagyjából 80-90 mázsa lehet, amit idén vettem. Több mint százezer forintot költöttem rá. Többet vettem, mint tavaly, mert idén nagyobb telet jósolnak, mint amilyenek az előzőek voltak – mondta.

Hajdú Aladárnénak egy nagy, beépített téglakályhája van, amivel az egész házat felfűti. Egy átlagos téli napon egy talicskányi szelezék elég ahhoz, hogy meleg legyen a helyiségekben.